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В Красном Селе сбили подростка, переезжавшего дорогу на велосипеде

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Юный велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Красносельском районе Петербурга утром 25 октября. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке.

Как стало известно «Фонтанке», в 8:55 понедельника у дома 4, корпус 2, по Стрельнинскому шоссе в Красном Селе 43-летний петербуржец на своем Nissan Almera при пересечении нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог сбил 12-летнего мальчика. Подросток переезжал проезжую часть на велосипеде вне зоны пешеходного перехода.

В результате ребенка госпитализировали с подозрением на перелом костей голени. Его травмы оценивают как средней тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Вечером в центре Петербурга в ДТП сбили еще одного велосипедиста. Как сообщали очевидцы, на перекрестке улиц Маяковского и Некрасова под машину попал курьер.

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Комментарии (2)

shutnik78
ну теперь есть время родителям донести до отпрыска ПДД...
Владислав М
"Подросток переезжал проезжую часть на велосипеде вне зоны пешеходного перехода." - а при чём тут это? Этот подросток вообще не имел права ехать по проезжей части в любом месте.
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