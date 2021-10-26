В Красном Селе сбили подростка, переезжавшего дорогу на велосипеде

Юный велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Красносельском районе Петербурга утром 25 октября. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке.



Как стало известно «Фонтанке», в 8:55 понедельника у дома 4, корпус 2, по Стрельнинскому шоссе в Красном Селе 43-летний петербуржец на своем Nissan Almera при пересечении нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог сбил 12-летнего мальчика. Подросток переезжал проезжую часть на велосипеде вне зоны пешеходного перехода.

В результате ребенка госпитализировали с подозрением на перелом костей голени. Его травмы оценивают как средней тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку.