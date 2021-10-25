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Очевидец: на перекрестке Маяковского и Некрасова сбили курьера «ВкусВилла» на велосипеде

В Центральном районе Петербурга сбили курьера магазина «ВкусВилл»

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На перекрестке улиц Маяковского и Некрасова в Петербурге произошла авария с участием велосипедиста. Рядом с двухколесным транспортным средством заметили сумку магазина «ВкусВилл».

Как сообщила очевидица произошедшего 25 октября, вероятнее всего, автомобиль сбил курьера, отвозившего продукты клиенту. К месту ДТП подъехала карета скорой помощи.

На данный момент велосипед и сумка лежат на пешеходном переходе. Судя по всему, авария случилась недавно.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (18)

Alex000
Типичный переезжала переходов.
ПДД так-то не зря существуют.
муматор
велопедисты считают, что ПДД не для них.
265901089
Не удивительно. Вы видели хоть одного самокатчика или велосипедиста, которые пешком идут по пешеходному переходу? Удивительно, что пешеходы ещё целы. Они едут, не обращая ни на кого внимания. Ещё и орут, если им место для проезда не уступают. Обнаглели совсем. И ведь никого не штрафуют за нарушение ПДД.
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