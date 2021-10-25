Очевидец: на перекрестке Маяковского и Некрасова сбили курьера «ВкусВилла» на велосипеде

На перекрестке улиц Маяковского и Некрасова в Петербурге произошла авария с участием велосипедиста. Рядом с двухколесным транспортным средством заметили сумку магазина «ВкусВилл».



Как сообщила очевидица произошедшего 25 октября, вероятнее всего, автомобиль сбил курьера, отвозившего продукты клиенту. К месту ДТП подъехала карета скорой помощи.



На данный момент велосипед и сумка лежат на пешеходном переходе. Судя по всему, авария случилась недавно.

