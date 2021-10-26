После взрыва в Набережных Челнах 22-летняя девушка пережила клиническую смерть. Врачи не смогли ее спасти

Девушка, пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах, скончалась. Ей было 22 года.
Как сообщило издание «Татар-Информ» 25 октября, её доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, она перенесла клиническую смерть.
Девушку вытащили из-под обрушившейся плиты. По имеющимся сведениям, скончавшаяся получила тупые травмы живота и грудной клетки, а также ушиб головного мозга.
Вечером в доме 48/20 в Набережных Челнах прогремел взрыв, ударная волна выбила стекла. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных работ или услуг. Позже власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Сообщалось, что из-под завалов достали четырех человек, в том числе двоих детей. По уточненным данным, кинологи не обнаружили больше людей. Были разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек.