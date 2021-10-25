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Из-за взрыва в доме в Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера

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Из-за взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Был установлен местный уровень реагирования.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России 25 октября, по последним данным, были разрушены шесть квартир, в них проживали 14 человек. Из-под завалов достали четырех человек, в том числе двоих детей.

В городской гостинице временно развернули пункт размещения на 400 человек. К ликвидации ЧС привлекли 155 специалистов и 49 единиц техники.

Вероятной причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир. «По предварительным данным, в квартире жилого дома, где произошел взрыв, проживал страдающий алкоголизмом мужчина. Он мог спровоцировать утечку газа», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Фонтанка» писала, что около шести вечера в доме 48/20 в Набережных Челнах прогремел взрыв, ударная волна выбила стекла. Прокуратура Татарстана организовала проверку. Было возбуждено уголовное дело о небезопасных работах или услугах.

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«По предварительным данным, пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату путем установки заглушки. Он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку», — рассказал источник агентства.
Самостоятельное подключение оказалось негерметичным и произошла утечка газа, спровоцировавшая взрыв. (c)
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