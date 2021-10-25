Из-за взрыва в доме в Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера

Из-за взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Был установлен местный уровень реагирования.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России 25 октября, по последним данным, были разрушены шесть квартир, в них проживали 14 человек. Из-под завалов достали четырех человек, в том числе двоих детей.



В городской гостинице временно развернули пункт размещения на 400 человек. К ликвидации ЧС привлекли 155 специалистов и 49 единиц техники.



Вероятной причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир. «По предварительным данным, в квартире жилого дома, где произошел взрыв, проживал страдающий алкоголизмом мужчина. Он мог спровоцировать утечку газа», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

