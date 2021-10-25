Из-под завалов на месте взрыва в Набережных Челнах спасли 11-летнего ребенка

Из-под завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах достали пострадавших детей 11 и 17 лет. Состояние младшего оценивают как среднетяжелое, обоих госпитализировали, сообщает 25 октября ТАСС со ссылкой на Минздрав России.



По данным РИА Новости, под завалами находятся несколько человек, они живы, с ними установлена связь.

