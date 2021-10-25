FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
70.13р81.74р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Из-под завалов на месте взрыва в Набережных Челнах спасли 11-летнего ребенка

0
Печать

Из-под завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах достали пострадавших детей 11 и 17 лет. Состояние младшего оценивают как среднетяжелое, обоих госпитализировали, сообщает 25 октября ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

По данным РИА Новости, под завалами находятся несколько человек, они живы, с ними установлена связь.

По предварительным данным, взрыв в жилом доме разрушил 8 квартир на четвертом и пятом этажах, пострадали минимум четверо. Эвакуированы 32 человека. Предварительной причиной инцидента МЧС называет взрыв газа.

Взрыв прогремел в доме 48/20 в Набережных Челнах около шести вечера. В квартирах повыбивало окна. Обломками завалило прилегающую к зданию территорию. После происшествия прокуратура Татарстана организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о небезопасных работах или услугах, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний