Из-под завалов на месте взрыва в Набережных Челнах спасли 11-летнего ребенка

Из-под завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах достали пострадавших детей 11 и 17 лет. Состояние младшего оценивают как среднетяжелое, обоих госпитализировали, сообщает 25 октября ТАСС со ссылкой на Минздрав России.
По данным РИА Новости, под завалами находятся несколько человек, они живы, с ними установлена связь.
По предварительным данным, взрыв в жилом доме разрушил 8 квартир на четвертом и пятом этажах, пострадали минимум четверо. Эвакуированы 32 человека. Предварительной причиной инцидента МЧС называет взрыв газа.
Взрыв прогремел в доме 48/20 в Набережных Челнах около шести вечера. В квартирах повыбивало окна. Обломками завалило прилегающую к зданию территорию. После происшествия прокуратура Татарстана организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о небезопасных работах или услугах, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.