К взрыву в жилом доме в Набережных Челнах могла привести утечка газа. МЧС сообщает о 4 пострадавших

Четыре человека извлечены из-под обломков разрушенных взрывом квартир в жилом доме в Набережных Челнах. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает МЧС России 25 октября.

Взрыв произошёл в квартире на 4-м этаже 5-этажного панельного дома. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. Разрушены шесть квартир. Эвакуированы 32 человека. Предварительной причиной инцидента МЧС называет взрыв газа.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, под завалами могут находиться до трех человек.



Взрыв прогремел в доме 48/20 в Набережных Челнах около шести вечера. В квартирах повыбивало окна. Обломками завалило прилегающую к зданию территорию.

