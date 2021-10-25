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К взрыву в жилом доме в Набережных Челнах могла привести утечка газа. МЧС сообщает о 4 пострадавших

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах

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Четыре человека извлечены из-под обломков разрушенных взрывом квартир в жилом доме в Набережных Челнах. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает МЧС России 25 октября.

Фото: instagram.com/rimmarav/
Фото: instagram.com/rimmarav/
Фото: instagram.com/rimmarav/
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Взрыв произошёл в квартире на 4-м этаже 5-этажного панельного дома. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. Разрушены шесть квартир. Эвакуированы 32 человека. Предварительной причиной инцидента МЧС называет взрыв газа.

instagram.com/rimmarav/

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, под завалами могут находиться до трех человек.

Взрыв прогремел в доме 48/20 в Набережных Челнах около шести вечера. В квартирах повыбивало окна. Обломками завалило прилегающую к зданию территорию.

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Комментарии (1)

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.... повыбивало окна ? На видео и фото разворочены бетонные панели.
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