СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Набережных Челнах

Уголовное дело по статье 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбуждено после взрыва газа в доме в Набережных Челнах. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Сейчас на месте работают следователи, они осматривают место происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.
Взрыв прогремел в доме 48/20 в Набережных Челнах около шести вечера. В квартирах повыбивало окна. Обломками завалило прилегающую к зданию территорию. Сотрудники МЧС достали из-под завалов братьев в возрасте 11 и 17 лет. Также спасен еще один человек.