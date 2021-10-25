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СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Набережных Челнах

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Уголовное дело по статье 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбуждено после взрыва газа в доме в Набережных Челнах. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сейчас на месте работают следователи, они осматривают место происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: rimmarav
Фото: rimmarav
Фото: rimmarav
Фото: rimmarav
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Взрыв прогремел в доме 48/20 в Набережных Челнах около шести вечера. В квартирах повыбивало окна. Обломками завалило прилегающую к зданию территорию. Сотрудники МЧС достали из-под завалов братьев в возрасте 11 и 17 лет. Также спасен еще один человек.

rimmarav

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Комментарии (1)

VKuser4636990
Слушайте Роспотребнадзор, сидите дома))))
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