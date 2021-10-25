СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Набережных Челнах

Уголовное дело по статье 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбуждено после взрыва газа в доме в Набережных Челнах. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



Сейчас на месте работают следователи, они осматривают место происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.

