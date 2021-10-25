Под завалами жилого дома в Набережных Челнах больше нет людей

Кинологи не обнаружили больше людей под завалами жилого дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв. Об этом 25 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на источники в пресс-службе МЧС России.
«Кинологические расчеты Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО [Приволжского регионального поисково-спасательного отряда] МЧС России завершили обследование зоны ЧС, никого не обнаружено», — рассказали в ведомстве 25 октября.
К устранению последствий ЧС привлекли 249 человек и 76 единиц техники.
Отмечается, что квартиру, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования. Осмотр жилплощади проводили в марте текущего года, наличие заглушки было подтверждено.
«Фонтанка» писала, что вечером в доме 48/20 в Набережных Челнах прогремел взрыв, ударная волна выбила стекла. Прокуратура Татарстана организовала проверку. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных работ или услуг. Позже власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Сообщалось, что из-под завалов достали четырех человек, в том числе двоих детей. Были разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек.