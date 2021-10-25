Под завалами жилого дома в Набережных Челнах больше нет людей

Кинологи не обнаружили больше людей под завалами жилого дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв. Об этом 25 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на источники в пресс-службе МЧС России.



«Кинологические расчеты Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО [Приволжского регионального поисково-спасательного отряда] МЧС России завершили обследование зоны ЧС, никого не обнаружено», — рассказали в ведомстве 25 октября.

К устранению последствий ЧС привлекли 249 человек и 76 единиц техники.

Отмечается, что квартиру, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования. Осмотр жилплощади проводили в марте текущего года, наличие заглушки было подтверждено.