«Хочешь есть — сумей привиться». Власти Петербурга рассказали, зачем нужен локдаун и сколько он продлится

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Правительство Петербурга выступило с разъяснениями по поводу ограничительных мер, введенных в городе во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Хотя чиновники призывали «не драматизировать ситуацию» и избегали слова «локдаун», посыл был предельно ясен: без массовой вакцинации жить нормальной жизнью уже не получится, а прививка — единственная альтернатива повторного закрытия бизнеса.

Почему вводятся ограничения

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Петербурге стремительно ухудшается. Рост начался в конце августа, и каждую неделю число новых случаев увеличивается от 10 до 27%. Также сейчас отмечается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, напомнила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия. Жесткие ограничения должны помочь разорвать цепочки передачи инфекции.



Больницы также работают на пределе возможностей, заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Но нерабочие дни помогут, только если горожане проявят сознательность — будут проводить время дома и избегать мест скопления людей. «Это не дополнительный отпуск», — подчеркнул вице-губернатор.

Будут ли ограничения продлены после 7 ноября

Власти Петербурга не планируют продлевать жесткие коронавирусные ограничения после 7 ноября, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский. «Оснований для этого не видим», — сказал он. «На сегодня в повестке не стоит продление сроков так называемых ограничительных мер», — подтвердил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов. По его словам, ответственность граждан с точки зрения вакцинации и бизнеса с точки зрения соблюдения ограничений «позволит не ставить такой вопрос». «Жесткие ограничения» — это закрытие. Менее жесткие, QR-коды, будут введены по объявленному графику. Когда заболеваемость коронавирусом прекратит расти

Судя по опыту прошлого года, пик четвертой волны коронавируса в Петербурге может прийтись на декабрь. Но не исключено, что ноябрьский локдаун поможет стабилизировать ситуацию, а ускоренная вакцинация даст шанс встретить Новый год без жестких ограничений.



Так что власти ждут, что петербуржцы используют нерабочие дни, чтобы пересмотреть свое отношение к прививкам. «Пусть побудут дома, подумают, сходят на вакцинацию. Глядишь, через 10 дней будем жить в другой парадигме, в другом понимании ситуации», — заявил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге, генеральный директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

Власти уверяют, что дефицита вакцины в городе нет. О том, где и как записаться на прививку, читайте в материале «Фонтанки».

Почему одним можно работать, а другим нельзя

Власти Петербурга считают, что нашли «сбалансированный подход», который позволит разорвать цепочки распространения инфекции, но при этом не парализовать город.

Так, по оценкам, в результате введенных мер количество людей в общественном транспорте уменьшится более чем в два раза. При этом некоторые сферы смогут продолжить работу с ограничениями. В частности, театры и музеи смогут принимать посетителей по QR-кодам. Эти учреждения культуры проявили себя как одни из самых безопасных, заявил Борис Пиотровский.

Сферам, которые специально не перечислены в 121-м постановлении, следует руководствоваться указом президента и самим решать, останавливать работу или нет, добавил Александр Ситов.

Как будут работать торговые центры

Полностью торговые центры закрывать не будут, так как в них находятся продуктовые магазины, аптеки и пункты вакцинации. Ресторанам в фуд-кортах можно будет работать на доставку, а также навынос, если они смогут проконтролировать, что клиенты не будут принимать пищу в самих ТЦ. Островные павильоны работать не смогут.

После окончания режима нерабочих дней и начала действия системы QR-кодов на входе в ТЦ они будут проверяться выборочно. Основная нагрузка по контролю ляжет на сами магазины.

Как будет оказываться медицинская помощь

С 1 по 3 ноября поликлиники и больницы будут работать в обычном режиме, в том числе оказывая плановую помощь. 4 ноября — праздничный выходной день, будет оказываться экстренная медицинская помощь всем нуждающимся. 5 ноября поликлиники будут работать дежурным составом, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи, в том числе коронавирусным пациентам. Все поликлиники в течение нерабочих праздничных дней будут осуществлять вакцинацию граждан, сказал глава комздрава Дмитрий Лисовец. Плановая медицинская помощь будет оказываться «в необходимом объеме», заверил вице-губернатор Олег Эргашев.



Как будут считать привитых сотрудников

Для предприятий, которым к 15 ноября надо вакцинировать 80% сотрудников, этот процент будут отсчитывать от общей численности штата. Но если показатель не будет достигнут, число переболевших и обладателей медотводов будет учитываться при принятии решения о наложении штрафа. В Роспотребнадзоре считают, что «добирать» коллективный иммунитет за счет переболевших неправильно и неэффективно.

Можно ли отстранять сотрудника за отказ сделать прививку

С 15 ноября у петербургских работодателей появится возможность отстранять от работы сотрудников без сохранения заработной платы за отказ сделать прививку от COVID-19. Речь идет о представителях отраслей, которые перечислены в постановлении Роспотребнадзора, обязывающем бизнес вакцинировать 80% штата. Но работодателю сначала необходимо определить перечень тех, кто подлежит вакцинации, и издать соответствующий приказ. В нем следует отразить сведения о необходимости вакцинации, сроки, порядок предоставления сертификатов и медотводов. В этом же приказе будут информировать о возможности отстранения.



Кого еще могут обязать делать прививку

Роспотребнадзор не исключает расширение перечня сфер бизнеса, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. «Этот вопрос будет обсуждаться, конечно. Это важные сферы, где много работников занято», — сказала Ирина Чхинджерия.

Ранее представители сферы общественного питания и торговых центров обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой расширить список отраслей, которым необходимо вакцинировать 80% сотрудников. Сами они уже справились с задачей, но от локдауна это не спасло.

Как вакцинация поможет справиться с пандемией

Привившиеся тоже могут заболеть, но болеют менее тяжело, чем невакцинированные. «В 15 раз меньше вероятность неблагоприятного исхода у лиц, которые вакцинировались. Да, заболевают, но заболевают нетяжело, с благоприятным исходом, — подчеркнул Евгений Шляхто. — Поэтому запланированные 80%, а лучше даже 90% лиц должны быть вакцинированы», — заявил он.

Власти будут вынуждены прибегать к жестким мерам «до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в 80%» , уверены в Роспотребнадзоре. «Надо понять, что мы в ситуации надолго и нужно без паники принять это как необходимую меру, <...> если мы не хотим этих ограничений», — сказала Ирина Чхинджерия.



Что делать иностранцам, у которых нет QR-кода

Иностранные граждане, привитые зарубежной вакциной, не смогут посещать в Петербурге музеи, театры во время нерабочих дней, а также рестораны, когда в них будет запущена система QR-кодов.

При этом иностранцы, работающие в России, у которых есть СНИЛС и которые сделали прививку российскими вакцинами, могут зарегистрироваться в личном кабинете на Госуслугах и автоматически получить QR-код. Те, у кого нет СНИЛС и личного кабинета, смогут предъявлять справку от медицинской организации.

Как помогут закрытому бизнесу

Федеральные власти анонсировали две меры поддержки для пострадавших от ограничений отраслей: продолжение программы ФОТ 3.0, а также гранты через систему ФНС. Нормативной базы пока нет, но ясность должна появиться в ближайшие дни. Меры поддержки правительства Петербурга находятся в разработке, заявил Александр Ситов. Их представят на этой неделе.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

