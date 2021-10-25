Злостная нарушительница с признаками опьянения сбила 17-летнюю девушку на Комендантском

Несовершеннолетняя девушка пострадала под колесами автомобиля в Приморском районе Петербурга вечером 24 октября. У автомобилистки усмотрели признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование она отказалась.
Как сообщает 25 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 21:30 в воскресенье у дома 27, корпус 1, по Комендантскому проспекту 28-летняя петербурженка, двигаясь на своем Mercedes-Benz C200 от Комендантской площади в сторону улицы Шаврова, сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате потерпевшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
У находившейся за рулем женщины полицейские усмотрели признаки сильного алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования она отказалась, за что на нее был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Как стало известно «Фонтанке», с 2020 года автомобилистку 33 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Из них 9 штрафов остались не оплачены.
По факту ДТП ведется проверка.