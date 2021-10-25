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Злостная нарушительница с признаками опьянения сбила 17-летнюю девушку на Комендантском

Семнадцатилетняя девушка пострадала под колесами «Мерседеса» на Комендантском проспекте

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Несовершеннолетняя девушка пострадала под колесами автомобиля в Приморском районе Петербурга вечером 24 октября. У автомобилистки усмотрели признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование она отказалась.

Как сообщает 25 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 21:30 в воскресенье у дома 27, корпус 1, по Комендантскому проспекту 28-летняя петербурженка, двигаясь на своем Mercedes-Benz C200 от Комендантской площади в сторону улицы Шаврова, сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате потерпевшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

У находившейся за рулем женщины полицейские усмотрели признаки сильного алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования она отказалась, за что на нее был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Как стало известно «Фонтанке», с 2020 года автомобилистку 33 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Из них 9 штрафов остались не оплачены.

По факту ДТП ведется проверка.

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Комментарии (8)

pila_grigoryeva
нарушительницу поймут и простят.это классово близкий власти элемент
shulcevich
Сейчас начнётся. Сама кинулась под машину... Алкоголь залили злые полицейские, которые задерживали...
закоренелый ленинградец
Мерс - на переплавку, пьянь - в крематорий (без усыпления), что б другим наука.
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