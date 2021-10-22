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Скрыли 30 миллионов рублей. Управленцев строительной фирмы в Петербурге обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Руководителя и бывшего бухгалтера петербургской строительной фирмы обвиняют в уклонении от уплаты налогов

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Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение руководителю и бывшему бухгалтеру строительной компании «СМУ-67». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов — более чем на 30 миллионов рублей, сообщает 22 октября пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, обвиняемые отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями», — говорится в сообщении.

Теперь мужчин обвиняют по ч. 1 ст. 199 и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 УК РФ — за уклонение от уплаты налогов и пособничество в этом. Предположительно, хитрости сходили управленцам с рук с января 2016 по июнь 2017 года. Уголовным делом займется Василеостровский райсуд.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Сектора седьмого сгрябчили?
Brevnault
Главбух - мужчина? Странно.
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