Скрыли 30 миллионов рублей. Управленцев строительной фирмы в Петербурге обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение руководителю и бывшему бухгалтеру строительной компании «СМУ-67». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов — более чем на 30 миллионов рублей, сообщает 22 октября пресс-служба ведомства.



«По версии следствия, обвиняемые отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями», — говорится в сообщении.



Теперь мужчин обвиняют по ч. 1 ст. 199 и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 УК РФ — за уклонение от уплаты налогов и пособничество в этом. Предположительно, хитрости сходили управленцам с рук с января 2016 по июнь 2017 года. Уголовным делом займется Василеостровский райсуд.

