В Петергофе заявили о нехватке средств на зарплаты и об обиде на местных

Уже в декабре в ГМЗ «Петергоф» может не хватить денег на зарплаты работникам музея: из-за ковида летом не приехали иностранные туристы, и доход музея катастрофически упал. Об этом рассказала администрация ГМЗ «Петергоф» 22 октября на пресс-конференции в ТАСС.
Летом Петергоф принял 3,5 миллиона посетителей из России, это почти столько же, сколько и в доковидную эпоху. Вот только основную прибыль музею всегда приносили иностранные туристы, которые из-за пандемийных ограничений почти не приезжали.
«Соотношение [между доковидным и сегодняшним уровнем дохода] трагическое. Наш доход в этом году составил 30 процентов от дохода 2019 года. Уже в декабре может не хватить денег на зарплату. Министерство культуры бьется за предоставление нам господдержки, но пока она не предоставлена, и даже сокращена», — рассказала журналистам генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.
С началом ковида отменили бесплатный вход в парки Петергофа жителям Петродворца. В этом году им предложили покупать льготные абонементы, что в некоторой степени погасило возмущение. Всего этим летом было куплено 12 000 льготных абонементов для местных жителей. А вот возврата бесплатного входа, возможно, больше не будет. Музейщики обижены за отсутствие поддержки.
«Мы пережили такое тяжелое время, а к нам отнеслось местное сообщество так недобро, что мы пришли к такому решению: мы, наверное, не пойдем навстречу жителям Петродворца и Ораниенбаума, если только не вернется доковидный поток туристов. Вход в Ораниенбаум сейчас стоит 100 рублей, с абонементом еще дешевле. Скорее всего, мы к бесплатному входу не вернемся», — заявила генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.
Впрочем, это дела будущей весны: с наступлением осени парки «Петергофа» работают бесплатно.
Подводя итоги сезона, в музее заметили: у посетителей Петергофа поменялись предпочтения — стали пользоваться повышенным спросом «малые музеи». Число посетителей «Ораниенбаума» возросло в два раза, за лето его посетило 300 тысяч человек, а дворец Петра III — в 8 раз больше гостей, чем в 2019 году.
После реставрации открылся Екатерининский корпус, два зала Китайского дворца, а также фонтаны «Тритон» и «Солнце». Правда, один из них уже требует реставрации — посетители, кидая монетки в фонтан «Солнце», повредили его позолоту.
Полную реставрацию «Ораниенбаума» планируют закончить к 2023 году, в том числе открыть Катальную горку. Уже завершили реставрировать ее фасад и интерьеры цокольного этажа и в ближайшее время уберут строительный забор.