В Петергофе заявили о нехватке средств на зарплаты и об обиде на местных

Уже в декабре в ГМЗ «Петергоф» может не хватить денег на зарплаты работникам музея: из-за ковида летом не приехали иностранные туристы, и доход музея катастрофически упал. Об этом рассказала администрация ГМЗ «Петергоф» 22 октября на пресс-конференции в ТАСС.

Летом Петергоф принял 3,5 миллиона посетителей из России, это почти столько же, сколько и в доковидную эпоху. Вот только основную прибыль музею всегда приносили иностранные туристы, которые из-за пандемийных ограничений почти не приезжали.



«Соотношение [между доковидным и сегодняшним уровнем дохода] трагическое. Наш доход в этом году составил 30 процентов от дохода 2019 года. Уже в декабре может не хватить денег на зарплату. Министерство культуры бьется за предоставление нам господдержки, но пока она не предоставлена, и даже сокращена», — рассказала журналистам генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

С началом ковида отменили бесплатный вход в парки Петергофа жителям Петродворца. В этом году им предложили покупать льготные абонементы, что в некоторой степени погасило возмущение. Всего этим летом было куплено 12 000 льготных абонементов для местных жителей. А вот возврата бесплатного входа, возможно, больше не будет. Музейщики обижены за отсутствие поддержки.

«Мы пережили такое тяжелое время, а к нам отнеслось местное сообщество так недобро, что мы пришли к такому решению: мы, наверное, не пойдем навстречу жителям Петродворца и Ораниенбаума, если только не вернется доковидный поток туристов. Вход в Ораниенбаум сейчас стоит 100 рублей, с абонементом еще дешевле. Скорее всего, мы к бесплатному входу не вернемся», — заявила генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

