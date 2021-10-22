В Минюсте объяснили, что «Голос»* признали иноагентом из-за перевода «около 200 рублей» от иностранки

«В Минюст России 24.06.2021 из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о том, что в адрес Фонда содействия правового просвещения населения «Лига избирателей» (ИНН 7706470890) (признан в РФ иностранным агентом в 2020 году — прим. ред.) в апреле 2021 г. были переведены денежные средства 2 операциями в размере около 200 руб. от движения в защиту прав избирателей «Голос», которое, в свою очередь, в этот же период получило денежные средства от Манукян Норайр Львовны — гражданки Республики Армении», — значится в документе.

Минюст РФ объяснил, что движение в защиту прав избирателей «Голос»* признали иноагентом из-за перевода «около 200 рублей» от жительницы Армении. Это следует из документов, предоставленных ведомством в суде, которые 21 октября опубликовал в Facebook сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц.

Минюст отказался показать представителям «Голоса» справку от Росфинмониторинга, сославшись на то, что она предназначена «только для служебного пользования». По словам Мельконьянца, у движения даже не было банковского счета, на который мог поступить перевод. Привлечь отправительницу в качестве свидетеля суд счел ненужным для рассмотрения дела.



«Личность Манукян Норайр Львовны тоже вызвала вопросы. Есть ли у нее гражданство Армении, есть ли гражданство России? Почему Минюст считает ее женщиной, хотя Норайр — это исключительно мужское имя (в переводе с армянского «новый мужчина»)?» — отмечает Мельконьянц.



В конце августа представитель «Голоса» отказался признать организацию иностранным агентом в Пресненском суде Москвы. 21 октября Замоскворецкий столичный райсуд отказал в удовлетворении просьбы исключить ассоциацию из реестра.



Ассоциация «Голос» стала первой незарегистрированной общественной организацией, в отношении которой после принятия нового законодательства было возбуждено административное дело в связи с тем, что она не регистрируется как иностранный агент.

