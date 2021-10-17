Женятся не только красивые! Посмотрите, какие скульптуры стоят у ЗАГСов в разных городах нашей страны

«Фонтанка» изучила географию вопроса. Оказалось, что в России около ЗАГСов и не такое ставят. Бронзовую пару у ЗАГСа в Павлово впервые заметили 1 августа, а в октябре фотографии жениха и невесты с лицами, изваянными, видимо, с помощью разве что сварочного аппарата, стали новостью федерального масштаба. Пока одни пользователи соцсетей потешались над внешностью молодоженов, другие отмечали, что «женятся не только красивые», да и «сваркой не сотворить идеальное лицо, можно смотреть чуть подальше и будет всё супер». Тем не менее недовольных существенно больше. Они обзывают «молодоженов» «уродцами» и родней печально знаменитой «Аленушки» из Нововоронежа. «Фонтанка» изучила географию вопроса. Оказалось, что в России около ЗАГСов и не такое ставят.



В Липецке у ЗАГСа в качестве талисмана для молодоженов поставили влюбленных страусов. Местные жители шутят, что это Журавль и Цапля из русской народной сказки. Обратите внимание, у страусихи из выреза платья выглядывают вполне реалистичные молочные железы.

Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться







В подмосковном Раменском напротив ЗАГСа изобразили «Сотворение мира». Адам, Ева, то самое злополучное дерево. Змей-искуситель, видимо, еще не дополз до места встречи.

Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь miss-sphinx. Поделиться Поделиться







Славгородский ЗАГС в Алтайском крае, жених держит невесту на руках, лица у обоих испуганные.

Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь albinos76 Поделиться Поделиться







Эта же парочка летом:

Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь me-frai Поделиться Поделиться







Город Муром, памятник Петру и Февронии. Согласно официально признанному житию этих святых, князь Петр пообещал жениться на Февронии, если она его излечит от язв. Но, как только почувствовал себя здоровым, исчез в тумане. Но хитрая девица оставила одну язву незалеченной. Обманщик вскоре заболел снова и вынужден был вернуться к Февронии, чтобы сдержать слово. Судя по покаянной позе жениха и выражению лица невесты, скульптор запечатлел именно этот счастливый момент.

Фото: скриншот с сайта gov.cap.ru Поделиться Поделиться







Так выглядит скульптурное изображение влюбленной пары напротив ЗАГСа в Тольятти. Видимо, до ЗАГСа ребятам еще только предстоит дойти.

Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь kalimatr Поделиться Поделиться







В Нарофоминске влюбленные подвешены внутри кроваво-красной арки, изображающей сердце.

Фото: скриншот с сайта forumrostov.ru Поделиться Поделиться







Дворец бракосочетаний в городе Набережные Челны. Новобрачные нарядные, но какие-то зеленые и очень мохнатые. Топиарную скульптуру из декоративной травы установили летом 2017 года.

Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться







А вот эта пара когда-то стояла у ЗАГСа в Евпатории. Но некоторое время назад композицию переместили на другой адрес, в парк скульптур у Морвокзала. Некоторые местные жители считают, что зря — было забавно.

Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться







Самая печальная скульптура у ЗАГСа установлена в Ростовской области, поселок Орловский. Знакомьтесь, «Девушка с цветами», квинтэссенция одиночества. Друг твой не пришел, вечер не сложился.

Фото: скриншот с сайта olegkukushkin.ru Поделиться Поделиться







Что до Петербурга, то тут все очень патриархально. Петров и Февроний сразу две пары. Одна у Политехнического университета, а другая неподалеку от дворца бракосочетаний на Фурштатской улице.

Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться







Менее патриархальные молодожены есть в Колпино.

Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться







Венера Галеева, «Фонтанка.ру»