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Женятся не только красивые! Посмотрите, какие скульптуры стоят у ЗАГСов в разных городах нашей страны

Скульптурная группа, изображающая молодоженов, напугала жителей города Павлово Нижегородской области. Там, наверное, не видели, что ставят в других городах. А «Фонтанка» увидела и теперь должна с кем-то поделиться этим.

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«Фонтанка» изучила географию вопроса. Оказалось, что в России около ЗАГСов и не такое ставят. Бронзовую пару у ЗАГСа в Павлово впервые заметили 1 августа, а в октябре фотографии жениха и невесты с лицами, изваянными, видимо, с помощью разве что сварочного аппарата, стали новостью федерального масштаба. Пока одни пользователи соцсетей потешались над внешностью молодоженов, другие отмечали, что «женятся не только красивые», да и «сваркой не сотворить идеальное лицо, можно смотреть чуть подальше и будет всё супер». Тем не менее недовольных существенно больше. Они обзывают «молодоженов» «уродцами» и родней печально знаменитой «Аленушки» из Нововоронежа. «Фонтанка» изучила географию вопроса. Оказалось, что в России около ЗАГСов и не такое ставят.

В Липецке у ЗАГСа в качестве талисмана для молодоженов поставили влюбленных страусов. Местные жители шутят, что это Журавль и Цапля из русской народной сказки. Обратите внимание, у страусихи из выреза платья выглядывают вполне реалистичные молочные железы.

Фото: скриншот с сайта vk.com
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В подмосковном Раменском напротив ЗАГСа изобразили «Сотворение мира». Адам, Ева, то самое злополучное дерево. Змей-искуситель, видимо, еще не дополз до места встречи.

Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь miss-sphinx.
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Славгородский ЗАГС в Алтайском крае, жених держит невесту на руках, лица у обоих испуганные.

Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь albinos76
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Эта же парочка летом:

Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь me-frai
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Город Муром, памятник Петру и Февронии. Согласно официально признанному житию этих святых, князь Петр пообещал жениться на Февронии, если она его излечит от язв. Но, как только почувствовал себя здоровым, исчез в тумане. Но хитрая девица оставила одну язву незалеченной. Обманщик вскоре заболел снова и вынужден был вернуться к Февронии, чтобы сдержать слово. Судя по покаянной позе жениха и выражению лица невесты, скульптор запечатлел именно этот счастливый момент.

Фото: скриншот с сайта gov.cap.ru
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Так выглядит скульптурное изображение влюбленной пары напротив ЗАГСа в Тольятти. Видимо, до ЗАГСа ребятам еще только предстоит дойти.

Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь kalimatr
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В Нарофоминске влюбленные подвешены внутри кроваво-красной арки, изображающей сердце.

Фото: скриншот с сайта forumrostov.ru
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Дворец бракосочетаний в городе Набережные Челны. Новобрачные нарядные, но какие-то зеленые и очень мохнатые. Топиарную скульптуру из декоративной травы установили летом 2017 года.

Фото: скриншот с сайта vk.com
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А вот эта пара когда-то стояла у ЗАГСа в Евпатории. Но некоторое время назад композицию переместили на другой адрес, в парк скульптур у Морвокзала. Некоторые местные жители считают, что зря — было забавно.

Фото: скриншот с сайта vk.com
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Самая печальная скульптура у ЗАГСа установлена в Ростовской области, поселок Орловский. Знакомьтесь, «Девушка с цветами», квинтэссенция одиночества. Друг твой не пришел, вечер не сложился.

Фото: скриншот с сайта olegkukushkin.ru
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Что до Петербурга, то тут все очень патриархально. Петров и Февроний сразу две пары. Одна у Политехнического университета, а другая неподалеку от дворца бракосочетаний на Фурштатской улице.

Фото: скриншот с сайта vk.com
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Менее патриархальные молодожены есть в Колпино.

Фото: скриншот с сайта vk.com
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Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот с сайта vk.com
Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь miss-sphinx.
Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь albinos76
Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь me-frai
Фото: скриншот с сайта gov.cap.ru
Фото: скриншот с сайта livejournal.com, пользователь kalimatr
Фото: скриншот с сайта forumrostov.ru
Фото: скриншот с сайта vk.com
Фото: скриншот с сайта vk.com
Фото: скриншот с сайта olegkukushkin.ru
Фото: скриншот с сайта vk.com
Фото: скриншот с сайта vk.com

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Комментарии (3)

Zet
Как название евпаторийской композиции?
Аппаратчик мокрой классификации
"А вот эта пара когда-то стояла у ЗАГСа в Евпатории. Но некоторое время назад композицию переместили на другой адрес" - ой, зряяяя.... :)))
07A
Да и замуж, Венера, берут не только красавиц!
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