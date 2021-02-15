Памятник Алёнке, проданный на аукционе за 2,6 миллиона рублей, уедет недалеко. Новый покупатель решил установить его в торгово-развлекательном центре под Воронежем.

О планах «переселить» Алёнку на территорию ТРЦ в городе-спутнике Солнечный сообщил в своём «Фейсбуке» бизнесмен Евгений Хамин 15 февраля.

«Очередной арт-объект в будущем парке скульптур <...>. Парк будет. Работаем над ним давно. Сложная концептуальная задача и дорогая. Будет», — написал Хамин.

