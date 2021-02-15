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Памятник Алёнке переедет в ТРЦ под Воронежем. Арт-объект станет частью «сложной концептуальной задачи»

Памятник Алёнке, проданный на аукционе за 2,6 миллиона рублей, уедет недалеко. Новый покупатель решил установить его в торгово-развлекательном центре под Воронежем.

О планах «переселить» Алёнку на территорию ТРЦ в городе-спутнике Солнечный сообщил в своём «Фейсбуке» бизнесмен Евгений Хамин 15 февраля.

«Очередной арт-объект в будущем парке скульптур <...>. Парк будет. Работаем над ним давно. Сложная концептуальная задача и дорогая. Будет», — написал Хамин.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов аукциона, арт-объект «Алёнушка» приобрела как частное лицо Осипова Елена Николаевна. По информации местных СМИ, она владеет 51% местной сети фитнес-клубов «Триэль», которая входит в группу компаний бизнесмена Евгения Хамина.

«Алёнушка» была установлена в декабре прошлого года в Нововоронеже — к 250-летию села, на месте которого вырос город. По легенде, героиня, ставшая прототипом для монумента, жила именно здесь, пока её не убил злодей Кудеяр. После установки изображение памятника было широко растиражировано в соцсетях. Местные жители дали ему имя «Алёнка апокалипсиса» и шутили по поводу внешнего вида, что статуя больше напоминает девушку после убийства. Известный художник Вася Ложкин заявил, что «Алёнку надо переплавить на рельсу в печах Нововоронежской АЭС». Позднее местные власти решили всё-таки демонтировать скандальный памятник.

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Комментарии (7)

265054618
Я в шоке от этой Аленки. И нашлись же, еще желающие такое страшилище купить((
Гражданкa
зато в ней масса харизмы
6cat
Персонаж из фильма ужасов.
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