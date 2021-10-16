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Петербургскоe отделение союза журналистов просит Минюст объяснить, за что Росбалт* внесли в иноагентский реестр

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Председатель Санкт-Петербургского отделения союза журналистов России Дмитрий Шерих просит минюст объяснить, за что Росбалт признали иностранным агентом.

Шерих в сообщении 16 октября отметил, что нет «никакой официальной информации о том, почему и как Министерство юстиции приняло такое решение, какие документы и факты легли в его основу». Он также напомнил, что еще два месяца назад союз журналистов обращался вместе с советом по правам человека в минюст с просьбой обозначить критерии, по которым то или иное СМИ может быть одарено иноагентским статусом.

«Однако до сих пор процедура внесения в реестр остается непрозрачной. Обращаюсь к сотрудникам Министерства юстиции с просьбой обнародовать документы и факты, послужившие основанием для внесения АО «РС-Балт» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента», — заключил Шерих.

Ранее гендиректор организации и главный редактор издания сообщали, что не получают никакого иностранного финансирования. «Я это характеризую как шизофрению», — пояснила возглавляющая холдинг Лариса Афонина пометку «Росбалта» в твиттере как государственного СМИ. Председатель Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин назвал внесение "Росбалта" в список инагентов "вопиющим фактом" и "попыткой ограничить свободу слова".

* АО «РС-Балт» (учредитель издания «Росбалт») признано Минюстом РФ иноагентами 15 октября 2021 года.

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Комментарии (5)

dragvs
А какая разница? Они получили безграничную власть над страной и могут делать все, что захотят. Не по закону? Ну они могут нарисовать закон, они могут переписать Конституцию когда захотят. Россия фактически уже не является правовым государством. "Минюст" покажет им фигу и все.
Эд Хэммет
Схема уже накатана. Получивший статус иноагента обращается в суд, где подаёт иск к Минюсту. Минюст заявляет в суде, что сведения о причинах признания СМИ иноагентом засекречены и не могут быть выданы суду. Высокий суд заявляет, что полностью доверяет Минюсту. СМИ, так и не выяснив причину получения статуса иноагента, уходит из суда ни с чем. Всё, занавес. Большой привет поправкам к Конституции.
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