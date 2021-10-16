Петербургскоe отделение союза журналистов просит Минюст объяснить, за что Росбалт* внесли в иноагентский реестр

Шерих в сообщении 16 октября отметил, что нет «никакой официальной информации о том, почему и как Министерство юстиции приняло такое решение, какие документы и факты легли в его основу». Он также напомнил, что еще два месяца назад союз журналистов обращался вместе с советом по правам человека в минюст с просьбой обозначить критерии, по которым то или иное СМИ может быть одарено иноагентским статусом.

«Однако до сих пор процедура внесения в реестр остается непрозрачной. Обращаюсь к сотрудникам Министерства юстиции с просьбой обнародовать документы и факты, послужившие основанием для внесения АО «РС-Балт» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента», — заключил Шерих.

Ранее гендиректор организации и главный редактор издания сообщали, что не получают никакого иностранного финансирования. «Я это характеризую как шизофрению», — пояснила возглавляющая холдинг Лариса Афонина пометку «Росбалта» в твиттере как государственного СМИ. Председатель Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин назвал внесение "Росбалта" в список инагентов "вопиющим фактом" и "попыткой ограничить свободу слова".

* АО «РС-Балт» (учредитель издания «Росбалт») признано Минюстом РФ иноагентами 15 октября 2021 года.