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«Я это характеризую как шизофрению». Гендиректор признанного иноагентом Росбалта* прокомментировала пометку «государственное издание» в своем Twitter

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Посты «Росбалта», внесенного в список иностранных агентов, в Twitter теперь имеют две пометки — «иноагент» и «государственное издание». Гендиректор компании Лариса Афонина прокомментировала двойственный статус изданию «Подъём» 16 октября.

По ее словам, «Росбалт» стал первым в мире СМИ — двойным агентом. «Мы редчайшие в истории. Мы единственное в мире СМИ — двойной агент. И иностранное, и государственное. И то, что у нас есть своя точка зрения на происходящее, теперь инкриминируется как государственность или, наоборот, как иноагентство. Я это характеризую как шизофрению», — сказала она.

Она отметила, что «Росбалт» является независимым СМИ и получает основной доход от рекламы. Хотя среди источников финансирования есть гранты и премии, но все они российские. В частности, от правительства Петербурга. «Я как генеральный директор могу сказать — никто ниоткуда нас не финансирует. К сожалению. Потому что так бы было значительно проще», — подчеркнула Лариса Афонина.

* АО «РС-Балт» (учредитель издания «Росбалт») признано Минюстом РФ иноагентами 15 октября 2021 года.

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Комментарии (7)

Редиска Здесь
И это они еще не знают, что именно признали иностранным финансированием. Подозревают, что таковым сочли рекламу Яндекса.
kоt-obormot
Да какая шизофрения? Потомки вертухаев просто взяли верх. Потомки терпил тут же трусливо заткнулись, что бы на очередную Левашовскую пустошь не заехать под звук моторов грузовиков.
piterez
Это просто война против своего народа...
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