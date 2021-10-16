«Я это характеризую как шизофрению». Гендиректор признанного иноагентом Росбалта* прокомментировала пометку «государственное издание» в своем Twitter

Посты «Росбалта», внесенного в список иностранных агентов, в Twitter теперь имеют две пометки — «иноагент» и «государственное издание». Гендиректор компании Лариса Афонина прокомментировала двойственный статус изданию «Подъём» 16 октября.
По ее словам, «Росбалт» стал первым в мире СМИ — двойным агентом. «Мы редчайшие в истории. Мы единственное в мире СМИ — двойной агент. И иностранное, и государственное. И то, что у нас есть своя точка зрения на происходящее, теперь инкриминируется как государственность или, наоборот, как иноагентство. Я это характеризую как шизофрению», — сказала она.
Она отметила, что «Росбалт» является независимым СМИ и получает основной доход от рекламы. Хотя среди источников финансирования есть гранты и премии, но все они российские. В частности, от правительства Петербурга. «Я как генеральный директор могу сказать — никто ниоткуда нас не финансирует. К сожалению. Потому что так бы было значительно проще», — подчеркнула Лариса Афонина.
* АО «РС-Балт» (учредитель издания «Росбалт») признано Минюстом РФ иноагентами 15 октября 2021 года.