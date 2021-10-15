«У человека ОРВИ». В СК заявили, что болезнь следователя в Ленобласти не связана с критикой Бастрыкина

В СКР попытались опровергнуть информацию о том, что в Ленобласти следователь якобы попал в больницу после критики от Александра Бастрыкина на онлайн-приёме граждан. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, мужчина просто заболел.



«У человека ОРВИ вторые сутки, есть осложнения, непонятно, кому нужны такие спекуляции на здоровье», — приводит ее слова 15 октября РИА Новости.



Петренко пожелала следователю «здоровья и крепости духа». Также она сообщила, что СК проведет ранее назначенную служебную проверку по результатам личного приема граждан.

