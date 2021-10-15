«У человека ОРВИ». В СК заявили, что болезнь следователя в Ленобласти не связана с критикой Бастрыкина

В СКР попытались опровергнуть информацию о том, что в Ленобласти следователь якобы попал в больницу после критики от Александра Бастрыкина на онлайн-приёме граждан. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, мужчина просто заболел.
«У человека ОРВИ вторые сутки, есть осложнения, непонятно, кому нужны такие спекуляции на здоровье», — приводит ее слова 15 октября РИА Новости.
Петренко пожелала следователю «здоровья и крепости духа». Также она сообщила, что СК проведет ранее назначенную служебную проверку по результатам личного приема граждан.
Ранее сообщалось, что к ночи 13 октября из здания Следственного комитета по Всеволожскому району скорая забрала 26-летнего следователя Владислава Мегрелова. Он был вызван в отдел кадров после дневного разноса от Александра Бастрыкина на онлайн-приёме граждан. По информации 47news, на Мегрелова пожаловалась 84-летняя пенсионерка из Петербурга, которая была недовольна расследованием гибели ее сына, отравившегося угарным газом. Состава преступления тогда не нашли, смерть признали несчастным случаем. Однако пенсионерка уверена, что его убили ее бывшая невестка или ее новый муж. В качестве аргумента она рассказала о фильме, в котором видела, как человека отравили, поставив под дверь баллон с газом.
После онлайн-встречи СКР официально сообщил, что назначена проверка, «по результатам которой будет рассмотрен вопрос об увольнении Мегрелова». Сообщалось, что сотрудники всеволожского отдела СК готовы массово писать рапорты об увольнении, если Мегрелов отправится в отставку.
Позже Бастрыкин поручил «под лупой» изучить все жалобы граждан на отдел ведомства во Всеволожске.