«Хочу успокоить». Матвиенко опровергла введение локдауна

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для общефедерального локдауна.

«Никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — заявила 15 октября в комментарии RT Матвиенко.

По ее словам, локдаун имел бы негативные последствия для страны. Она резюмировала, что это «нецелесообразно». При этом, по оценке Матвиенко, ситуация с коронавирусом остается «непростой».

Ранее об отсутствии планов по введению локдауна говорили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.