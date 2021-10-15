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«Хочу успокоить». Матвиенко опровергла введение локдауна

Матвиенко: Локдаун имел бы негативные последствия для страны

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для общефедерального локдауна.

«Никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — заявила 15 октября в комментарии RT Матвиенко.

По ее словам, локдаун имел бы негативные последствия для страны. Она резюмировала, что это «нецелесообразно». При этом, по оценке Матвиенко, ситуация с коронавирусом остается «непростой».

Ранее об отсутствии планов по введению локдауна говорили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Комментарии (4)

***_555
Конечно, не будет. Просто всё запретят.
261860121
"И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей". Эта цитата не вырвана из контекста. Она точно передаёт отношении комсомолки Матвиенко и к людям и к стране. Бизнес-на первом, предприятия на втором, и люди только на третьем месте. А людей надо не успокоивать, о людях надо заботиться. Хотя где забота и где г. Матвиенко.
moon239
- Слишком вызывающие, я бы не взяла...
- Значит хорошие сапоги, надо брать (с)
Кто-то и на рельсы обещал лечь если будет дефолт...
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