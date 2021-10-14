С Малой Конюшенной увезли достопримечательность. Городового ждут в главке

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы 14 октября демонтировали скульптуру «Городовой». Скоро ее установят около здания Главного управления МВД на углу Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы. Сейчас там, на бывшем «треугольнике безопасности», готовят место для городового — площадку с зелеными насаждениями и постамент из серого гранита высотой более полутора метров. Ожидается, что у памятника будут проходит торжественные мероприятия МВД. На новом месте памятник официально откроют 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел.



На углу Шведского и Малой Конюшенной скульптура простояла с 1998 года. Бронзовая фигура высотой 2,3 метра была создана заслуженным художником РФ, скульптором Альбертом Чаркиным. Это была совместная идея самого скульптора, главы ГУВД Анатолия Пониделко и историка Сергея Лебедева. На основании архивных документов была воссоздана историческая форма городового конца XIX века. Скульптуру установили в канун 300-летия Санкт-Петербурга и 200-летия Министерства внутренних дел России.

«У нашей семьи сегодня праздник. Некоторые говорят: жалко, люди привыкли к скульптуре. А мы рады: теперь городовой обретет достойное место, большой постамент, возле него будут проходить торжественные мероприятия», — сказала дочь скульптора, искусствовед Мария Чаркина, которая пришла посмотреть на демонтаж произведения своего знаменитого отца.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Мария Чаркина напомнила «Фонтанке», что фигура городового была первой уличной скульптурой в постсоветском Петербурге, после которой стали появляться все те уличные памятники, что сегодня стали городскими достопримечательностями: фигурки котов на Садовой, памятник петербургскому фотографу, Остапу Бендеру и другие. Впервые скульптура была так «близка к народу»: горожане могли близко подходить к городовому, трогать его, фотографироваться с ним.



Изначально памятник хотели установить на четыре месяца, а потом найти ему постоянное место. Рядом с городовым разместили книгу отзывов, и петербуржцы оставили там несколько сотен мнений: были негативные, но, в основном, всем очень понравилось, — рассказывает Мария Чаркина. Правда, книгу в конечном итоге украли, а памятник задержался на Малой Конюшенной на 23 года и стал местной достопримечательностью.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В последние годы возле памятника парковались машины бизнес-центра «Дом Швеции», загораживая фигуру городового. Такая стоянка не нарушала законов об охране памятников, поскольку у скульптуры нет охранного статуса и она не входит в реестр объектов культурного наследия.

Без конкуренции с автомобилями не обошлось и на новом месте. По информации «Фонтанки», не все в главке оценили подарок, так как площадка на углу Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы — традиционная парковка машин сотрудников, работающих в главном здании ГУ МВД. И там всегда мало места. Теперь его станет еще меньше.