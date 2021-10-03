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Краевед Сергей Лебедев умер от коронавируса. Город обязан ему фигурами кошек на Малой Садовой и зайца у Петропавловки

В Петербурге скончался краевед Сергей Лебедев

В инфекционной больнице имени Боткина 3 октября умер Сергей Лебедев — историк и краевед, инициатор установки знаковых городских памятников.

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Как стало известно «Фонтанке», 75-летнего Лебедева госпитализировали около недели назад. Он был на грани реанимации, но обошлось, и последние день-два шел на поправку. Сегодня утром Лебедеву стало хуже, в полдень он умер. Случилось осложнение коронавируса в виде легочного тромбоза.

Сергей Борисович родился в Ленинграде в 1946 году. Работал в музее истории города. Инициировал установку в Петербурге памятников Коту Елисею, Кошке Василисе и фотографу на Малой Садовой улице, а также Зайчику у Петропавловской крепости. Ему принадлежит идея создания так называемой «Зоны Достоевского» в окрестностях Сенной площади. Мемориальные доски Ленинградскому блокадному радио и роману «Преступление и наказание» — тоже инициатива Сергея Лебедева.

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Комментарии (12)

266196852
С этими людьми уходит целая эпоха и история города!
azul
RIP:(
Светлая память хорошему человеку…
Мужской Взгляд
А государство потирает ручонки, что от пенсионеров махом избавились.
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