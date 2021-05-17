Парковка на Малой Конюшенной улице заставила петербуржцев переживать за установленную там скульптуру городового. Памятник стоит на пешеходной аллее, однако АО «Дом Швеции», которое располагается в соседнем здании, устроило в непосредственной близости стоянку, сообщил читатель «Фонтанки» Олег 17 мая. «Просто стыдно перед гостями города, когда они видят такое неуважение к памятнику», — заявил он. По его словам, обращения в Смольный и прокуратуру результатов не дали.



В комитете по контролю за имуществом пояснили, почему не увидели нарушение в таком нарушении социальной дистанции. Договор на аренду участка 50 кв. м, заключенный с ОАО «Дом Швеции», является действующим. Вид разрешённого использования — для размещения объектов транспорта. Последняя проверка проводилась в марте, нареканий к арендатору не возникло.