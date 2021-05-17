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Он же не памятник. Чиновники не увидели нарушения в парковке «впритирку» к городовому

Смольный разрешил Дому Швеции ставить машины вплотную к памятнику городовому

Парковка на Малой Конюшенной улице заставила петербуржцев переживать за установленную там скульптуру городового. Памятник стоит на пешеходной аллее, однако АО «Дом Швеции», которое располагается в соседнем здании, устроило в непосредственной близости стоянку, сообщил читатель «Фонтанки» Олег 17 мая. «Просто стыдно перед гостями города, когда они видят такое неуважение к памятнику», — заявил он. По его словам, обращения в Смольный и прокуратуру результатов не дали.

В комитете по контролю за имуществом пояснили, почему не увидели нарушение в таком нарушении социальной дистанции. Договор на аренду участка 50 кв. м, заключенный с ОАО «Дом Швеции», является действующим. Вид разрешённого использования — для размещения объектов транспорта. Последняя проверка проводилась в марте, нареканий к арендатору не возникло.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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Препятствий для того, чтобы отдать землю, непосредственно прилегающую с монументу, тоже нет. Памятник городовому поставили на Малой Конюшенной улице в 1998 году, приурочив его в 200-летию МВД. И хотя к скульптуре за два с лишним десятка лет уже привыкли как к местной достопримечательности охранного статуса она не имеет, так как не входит в реестр объектов культурного наследия, как например смотрящий на него через Невский проспект монумент полководцу Барклаю-де-Толли или соседствующему с ним Кутузову.

В данном случае городовой — один из элементов благоустройства, и относится к произведениям монументального искусства. Соответственно, формально соседняя стоянка не нарушает законодательство об охране памятников.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

spb7771250
Прямые потомки Швондера во всей своей красе. Кто их надоумил сдать в аренду тротуар?
Vitaly Peterburg
Это как бы пешеходная улица. И авто мешают проходу пешеходов.
Karl_Ivanovich
Петра Великого на них нет!
Он шведов выгнал - а эти им дом со стоянкой отвели, да ещё и парковаться разрешают прямо впритирку с нашим солдатом городовой стражи!
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