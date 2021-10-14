«Горэлектротранс» закупает 23 троллейбуса за миллиард. Общий план на следующий год — 172

Документация опубликована накануне. Согласно ей, стартовая цена контракта — 950 млн рублей. График поставки разный для нескольких групп троллейбусов, но в целом все 23 должны приехать к 10 декабря 2022 года. Пассажировместимость — не менее 140 человек при 40 местах для сидения. Срок службы машин должен составлять не менее 20 лет, гарантийный срок нормального функционирования — не менее 100 тысяч километров пробега. Автономный ход при номинальной нагрузке должен быть не менее 250 метров.

Ранее «Фонтанка» писала о масштабной программе «Горэлектротранса» на 123 млрд рублей, куда входит обновление подвижного состава и модернизация путевой и энергетической инфраструктуры предприятия, а также парков. Она предусматривает закупку до 2028 года 629 трамваев и 587 троллейбусов. Сейчас в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшие три года говорится, что в 2022-м предполагается закупить 172 троллейбуса и 95 трамвайных вагонов. При этом субсидия «Горэлектротрансу» на увеличение уставного капитала составит 10,2 млрд, она пойдет на реконструкцию и приобретение подвижного состава.



Кроме того, федеральный центр одобрил также выдачу инфраструктурного кредита в размере почти 12 млрд рублей. В проекте бюджета указано, что выбрать эту сумму предполагается в 2022–2023 годах, направят ее на закупку новых трамваев.

