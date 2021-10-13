ЗакС Петербурга отправит в комиссию по землепользованию строителей и девелопера

По предложению профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству, членами комиссии предстоит стать депутатам из «Единой России» Валерию Гарнецу, Павлу Крупнику, Алексею Далматову и Александру Ходоску, а также выдвиженцу от «Новых людей» Дмитрию Павлову, коммунисту Александру Рассудову и представителю ЛДПР Андрею Малкову.

Петербургский парламент выбрал семерых депутатов для делегирования в состав городской комиссии по землепользованию и застройке. Из них двое имеют «строительное» прошлое, а один — основатель девелоперской компании. Документ утвердили на заседании 13 октября в первом чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Из них трое имеют отношение к сфере недвижимости и строительства. Павлов — основатель инвестиционно-девелоперской компании «Колвэй», которая занимается коммерческой недвижимостью. Далматов в прошлом работал в фирмах, которые являются крупными застройщиками на петербургском рынке: ЛЭК, RBI, YIT, а в последние годы консультировал в сфере недвижимости. Рассудов до того, как в 2016 году стал депутатом шестого созыва парламента, занимал пост председателя совета директоров «Лидер Групп».



При этом в комиссию депутаты не включили своего опытного в этих вопросах коллегу — замглавы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.



Комиссия состоит из 17 человек (7 из них депутаты) и одобряет изменения, которые вносятся в один из основных градостроительных документов города — правила землепользования и застройки. Они прописывают высоту, площадь, объем объектов строительства. В прошлом созыве Заксобрание инициировало попытку вернуть утверждение ПЗЗ парламенту и разработало федеральную законодательную инициативу, которая диктовала бы, что законодатели городов федерального значения сами выбирают, кому отдать эти полномочия.

