Суд отпустил под домашний арест дезинсектора, обвиняемого по делу о смертельном отравлении семьи арбузом

Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест Антона Котова. Он проводил дезинсекцию в магазине, арбузом из которого могли смертельно отравиться бабушка и ее внучка. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба московских судов.
«Постановлением Пресненского районного суда Антону Котову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная инстанция 11 октября изменила меру пресечения на домашний арест», — говорится в сообщении.
Ранее защита обжаловала арест дезинсектора. Адвокат заявил, что тот действовал по инструкции, а «подтверждения причинно-следственной связи между действиями Котова и смертями не имеется».
15 сентября стало известно, что суд отправил Котова в СИЗО на два месяца. Мужчина свою вину не признал. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц), за что может грозить до десяти лет лишения свободы.
15-летняя девушка и её 61-летняя бабушка умерли в Москве в начале сентября. Предполагается, что они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.