Суд отпустил под домашний арест дезинсектора, обвиняемого по делу о смертельном отравлении семьи арбузом

Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест Антона Котова. Он проводил дезинсекцию в магазине, арбузом из которого могли смертельно отравиться бабушка и ее внучка. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба московских судов.



«Постановлением Пресненского районного суда Антону Котову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная инстанция 11 октября изменила меру пресечения на домашний арест», — говорится в сообщении.



Ранее защита обжаловала арест дезинсектора. Адвокат заявил, что тот действовал по инструкции, а «подтверждения причинно-следственной связи между действиями Котова и смертями не имеется».

