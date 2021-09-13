Роспотребнадзор нашел следы вещества для дезинсекции в арбузе, которым смертельно отравились бабушка и внучка

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», — заявили в ведомстве.

Смерть бабушки и внучки в Москве могла произойти из-за отравления арбузом, на который попали вещества для дезинсекции. Об этом 13 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

Специалисты также провели лабораторные исследования продуктов питания из квартиры и магазина и изучили пробы воздуха.



«Проведенные исследования проб воздуха в помещениях дома на Совхозной, 16, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится. Риски для жителей дома отсутствуют», — рассказали в Роспотребнадзоре.



О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Позже из дома на Совхозной были госпитализированы ещё несколько человек, и арбузы ели не все.



Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

