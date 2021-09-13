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Роспотребнадзор нашел следы вещества для дезинсекции в арбузе, которым смертельно отравились бабушка и внучка

Смерть бабушки и внучки в Москве могла произойти из-за отравления арбузом, на который попали вещества для дезинсекции. Об этом 13 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», — заявили в ведомстве.

Специалисты также провели лабораторные исследования продуктов питания из квартиры и магазина и изучили пробы воздуха.

«Проведенные исследования проб воздуха в помещениях дома на Совхозной, 16, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится. Риски для жителей дома отсутствуют», — рассказали в Роспотребнадзоре.

О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Позже из дома на Совхозной были госпитализированы ещё несколько человек, и арбузы ели не все.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

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Комментарии (19)

Arkos
Дело случая. Просто людям не повезло+ руководство магазина полные невежды.
Вот всё вместе и совпало!
Обрабатывают всё, везде и всегда. Технологии не надо нарушать.
Кстати, детишки очень то любят использовать для своих странных игр, например мелок "Машенька".. тоже не сильно полезный продукт.
Замечу, что все фрукты и овощи желательно тщательно мыть перед употреблением. В том числе арбузы и дыни, хотя это лениво и неудобно.
Pilat
оспади, сочувствую людям которые вынуждены что то покупать в магнитах и пятерочках
Cвифт
.... эксперты просто прелесть, заблудились в отравляющих или просто натягивали сову на глобус ?
--- Следы цигатрина были найдены кроме того самого арбуза, которым смертельно отравились двое человек, и на других арбузах из "Магнита".
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