В Москве двух детей госпитализировали из дома, где семья отравилась арбузом

В Москве госпитализировали двух детей. Они жили в одном доме с бабушкой и ее внучкой, умершими от отравления. Об этом 10 сентября сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, детей увезли в больницу с симптомами отравления.



Предполагалось, что причиной смерти пожилой женщины и ребенка стал арбуз, купленный в магазине «Магнит», но новые заболевшие — мальчики 9 и 11 лет — его не пробовали. В обеих семьях недавно ели курицу, но, по предварительным данным, купили ее в разных магазинах.



Из дома, где отравились трое человек, на экспертизу забрали все продукты. Матери погибшей девочки стало хуже, ее перевели в реанимацию. Сообщается, что «Магнит», где был куплен арбуз, оцепили.

