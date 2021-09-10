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В Москве двух детей госпитализировали из дома, где семья отравилась арбузом

В Москве госпитализировали двух детей. Они жили в одном доме с бабушкой и ее внучкой, умершими от отравления. Об этом 10 сентября сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, детей увезли в больницу с симптомами отравления.

Предполагалось, что причиной смерти пожилой женщины и ребенка стал арбуз, купленный в магазине «Магнит», но новые заболевшие — мальчики 9 и 11 лет — его не пробовали. В обеих семьях недавно ели курицу, но, по предварительным данным, купили ее в разных магазинах.

Из дома, где отравились трое человек, на экспертизу забрали все продукты. Матери погибшей девочки стало хуже, ее перевели в реанимацию. Сообщается, что «Магнит», где был куплен арбуз, оцепили.

Ранее сообщалось, что по факту смерти бабушки и внучки было возбуждено уголовное дело. Столичная прокуратура начала проверку.

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Комментарии (8)

265899907
Только подумала, хорошо, что не ем арбузы , так теперь вообще страшно жить, может опять новый штамм вирусов появился...
nuga
Раз в одном доме отравленные,то дело не в продуктах,а общих коммуникациях-вентиляции и воде.В Турции народ умирал в отелях из за вентиляции.
Antuan Rokanten
Страшные вещи происходят. Травят русский народ. Детей жалко. Что-то дальше будет.
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