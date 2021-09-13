В крови умерших после отравления на Совхозной обнаружен этиленгликоль

В крови 15-летней девушки и её 61-летней бабушки, отравившихся на Совхозной улице в Москве, нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Бабушка и внучка умерли в больнице с симптомами отравления 10 сентября. Сначала предполагалось, что причиной мог стать съеденный ими арбуз. Но потом были госпитализированы ещё несколько человек с той же улицы, и арбузы ели не все.
В жилых помещениях на Совхозной улице началась проверка воздуха и воды для отработки версии о том, что при капремонте могли использовать какой-то токсин. Торговая сеть «Магнит» в свою очередь сняла с продажи всю партию арбузов, часть из которой продавалась на Совхозной. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).