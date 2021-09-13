FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +10
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
23
Печать

В крови умерших после отравления на Совхозной обнаружен этиленгликоль

В крови 15-летней девушки и её 61-летней бабушки, отравившихся на Совхозной улице в Москве, нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Бабушка и внучка умерли в больнице с симптомами отравления 10 сентября. Сначала предполагалось, что причиной мог стать съеденный ими арбуз. Но потом были госпитализированы ещё несколько человек с той же улицы, и арбузы ели не все.

В жилых помещениях на Совхозной улице началась проверка воздуха и воды для отработки версии о том, что при капремонте могли использовать какой-то токсин. Торговая сеть «Магнит» в свою очередь сняла с продажи всю партию арбузов, часть из которой продавалась на Совхозной. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Хорошъ
Скорее всего автолюбитель-сосед отравил разливом антифриза. Из-за плохой вентиляции российских домов\квартир концентрация паров стала высокой. Даже в холода надо постоянно проветривать. А если капиталисты-монополисты не протапливают дома, то надо самим электричеством топить, пока это разрешено.
266186220
Если этиленгликоль подтвердится и у госпитализированных из других квартир, то остается только водопроводная вода....
AlexPet
"В новостях про отравление московской семьи, после покупки арбуза в "Магните" (сеть магазинов), начали вылезать аккаунты, рассказывающие нам что магазин не при чем. В чем бы не была причина, замечательное то, что страницы зарегистрированы не сейчас, под событие, а гораздо раньше."☝️
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний