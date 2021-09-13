В крови умерших после отравления на Совхозной обнаружен этиленгликоль

В крови 15-летней девушки и её 61-летней бабушки, отравившихся на Совхозной улице в Москве, нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.



Бабушка и внучка умерли в больнице с симптомами отравления 10 сентября. Сначала предполагалось, что причиной мог стать съеденный ими арбуз. Но потом были госпитализированы ещё несколько человек с той же улицы, и арбузы ели не все.

