Суд отправил в СИЗО фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве. Он проводил дезинсекцию в «Магните»

В Москве суд отправил под стражу 39-летнего Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине, арбузом из которого, как полагает следствие, смертельно отравились бабушка и ее внучка. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба столичной прокуратуры.



Как уточняет РИА Новости, мужчина арестован на два месяца, до 10 ноября. Свою вину он не признал. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц»). Котову грозит до десяти лет лишения свободы.