Суд отправил в СИЗО фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве. Он проводил дезинсекцию в «Магните»

В Москве суд отправил под стражу 39-летнего Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине, арбузом из которого, как полагает следствие, смертельно отравились бабушка и ее внучка. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба столичной прокуратуры.
Как уточняет РИА Новости, мужчина арестован на два месяца, до 10 ноября. Свою вину он не признал. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц»). Котову грозит до десяти лет лишения свободы.
О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами, рассказали в СК. Приоритетной версией следствие считает нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Назначено более 40 химических экспертиз.
Ранее гендиректор компании «Климовск Дез» Дмитрий Кутьев рассказал о безопасности средства для обработки в «Магните» на Совхозной улице в Москве. По словам Кутьева, после ЧП задержали дезинфектора Антона Котова. Руководитель фирмы уверен, что его сотрудник действовал согласно инструкции.