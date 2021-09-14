«Мы им [средством для обработки] пользуемся <...> больше пяти лет. Я приобретаю это средство у лучших производителей в России. <...> Это невозможно, той дозировкой средства, которая попала на арбуз [кого-то отравить]. Вам любой дезинфектор страны скажет», — заявил Дмитрий Кутьев в своем обращении, опубликованном 14 сентября в Instagram.

По словам Кутьева, после ЧП задержали дезинфектора Антона Котова, который работал в магазине на Совхозной. Руководитель фирмы уверен, что его сотрудник действовал согласно инструкции. «Он сделал всё правильно. Он ничего не нарушил», — отметил директор «Климовск Дез».

Он добавил, что в доме «потравились» также и те, кто якобы не ходил в «Магнит».



«Мы никого не травили. <...> Мы в данной ситуации заложники», — резюмировал Кутьев.



О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.



Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

