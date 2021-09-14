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«Мы никого не травили». В обрабатывавшей арбузы на Совхозной компании заявили о невиновности

Генеральный директор компании «Климовск Дез» рассказал о безопасности средства для обработки в «Магните» на Совхозной улице в Москве.

«Мы им [средством для обработки] пользуемся <...> больше пяти лет. Я приобретаю это средство у лучших производителей в России. <...> Это невозможно, той дозировкой средства, которая попала на арбуз [кого-то отравить]. Вам любой дезинфектор страны скажет», — заявил Дмитрий Кутьев в своем обращении, опубликованном 14 сентября в Instagram.

По словам Кутьева, после ЧП задержали дезинфектора Антона Котова, который работал в магазине на Совхозной. Руководитель фирмы уверен, что его сотрудник действовал согласно инструкции. «Он сделал всё правильно. Он ничего не нарушил», — отметил директор «Климовск Дез».

Он добавил, что в доме «потравились» также и те, кто якобы не ходил в «Магнит».

«Мы никого не травили. <...> Мы в данной ситуации заложники», — резюмировал Кутьев.

О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.

Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

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Комментарии (18)

Kot Piter
О недееспособности, наших следственных органов, давно известно.
Нашли "зацепочку" и счастливы, что есть на кого "повесить"!
Сил и мужества человеку!!!
PS Надо смотреть обороты фирмы - может и рейдерят. =/
265096567
арбузы могли быть обработаны до того как попали в магазин. В фуре, на складе, в поле. Но тянуть за эту цепочку долго и нудно...к тому же выборы на носу...а это посерьёзнее чем пару трупов, большие деньги на кону стоят...назначат виновника и дело закроют...всем, кому надо, будут хорошо....
Игoрь
Странно, что не называют причину смерти. Если с отравлением, допустим, нужны исследования, то причину смерти патологоанатом давно установил.
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