Адвокат фигуранта дела об отравлении арбузом заявил, что дезинфектор действовал по инструкции

Защита обжаловала арест 39-летнего дезинфектора Антона Котова, который проходит обвиняемым по делу о смертельном отравлении арбузом бабушки и внучки в Москве. Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Андрея Сергеева.
«Мы просим апелляционную инстанцию отменить решение суда и избрать Котову более мягкую меру пресечения: залог, запрет определенных действий или домашний арест», — сказал Сергеев. Юрист считает, что суд «закрыл глаза на приведенные доводы защиты и изначально обозначил обвинительную линию поведения». Кроме того, защита на согласна с предъявленным Котову обвинением.
«Следствие в постановлении о привлечении Котова в качестве обвиняемого ссылается лишь на проведенное исследование тел умерших, согласно которому были «выявлены признаки, дающие основания для установления диагноза — острое отравление ядом (ядохимикатами?) общетоксического действия». Токсическим веществом, вызвавшим отравление, согласно постановлению, «мог быть лямбда-цигалотрин, являющийся действующим веществом инсектицида «Цигатрин»», — говорит адвокат.
Он также добавил, что «подтверждения причинно-следственной связи между действиями Котова и смертями не имеется», а дезинфектор применял вещество «в соответствии с инструкцией».
«До сих пор не установлена ни причина смерти погибших, ни чем они отравились. При этом «Цигатрин» продается в открытом доступе, то есть никаких требований или рецептов для его покупки не требуется. Котов производил смешение «Цигатрина» 6 сентября 2021 года в соответствии с инструкцией по применению инсектицида — 0,7 гр./литр, распыление инсектицида он также производил согласно методике. Более того, «Цигатрин» является разрешенным для использования в магазинах средством», — заявил юрист.
О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами, рассказали в СК. Приоритетной версией следствие считает нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Назначено более 40 химических экспертиз.
Гендиректор компании «Климовск Дез» Дмитрий Кутьев рассказал о безопасности средства для обработки в «Магните» на Совхозной улице в Москве. После ЧП задержали дезинфектора Антона Котова. Руководитель фирмы уверен, что его сотрудник действовал согласно инструкции.
Суд отправил Котова в СИЗО до 10 ноября. Свою вину мужчина не признал. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц»). Котову грозит до десяти лет лишения свободы.