Адвокат фигуранта дела об отравлении арбузом заявил, что дезинфектор действовал по инструкции

Защита обжаловала арест 39-летнего дезинфектора Антона Котова, который проходит обвиняемым по делу о смертельном отравлении арбузом бабушки и внучки в Москве. Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Андрея Сергеева.

«Мы просим апелляционную инстанцию отменить решение суда и избрать Котову более мягкую меру пресечения: залог, запрет определенных действий или домашний арест», — сказал Сергеев. Юрист считает, что суд «закрыл глаза на приведенные доводы защиты и изначально обозначил обвинительную линию поведения». Кроме того, защита на согласна с предъявленным Котову обвинением.



«Следствие в постановлении о привлечении Котова в качестве обвиняемого ссылается лишь на проведенное исследование тел умерших, согласно которому были «выявлены признаки, дающие основания для установления диагноза — острое отравление ядом (ядохимикатами?) общетоксического действия». Токсическим веществом, вызвавшим отравление, согласно постановлению, «мог быть лямбда-цигалотрин, являющийся действующим веществом инсектицида «Цигатрин»», — говорит адвокат.

Он также добавил, что «подтверждения причинно-следственной связи между действиями Котова и смертями не имеется», а дезинфектор применял вещество «в соответствии с инструкцией».

«До сих пор не установлена ни причина смерти погибших, ни чем они отравились. При этом «Цигатрин» продается в открытом доступе, то есть никаких требований или рецептов для его покупки не требуется. Котов производил смешение «Цигатрина» 6 сентября 2021 года в соответствии с инструкцией по применению инсектицида — 0,7 гр./литр, распыление инсектицида он также производил согласно методике. Более того, «Цигатрин» является разрешенным для использования в магазинах средством», — заявил юрист.