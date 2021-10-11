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Посмотрите, что творилось на небе, пока вы во сне готовились к рабочей неделе

Петербуржцы поймали северное сияние

Облачность не помешала.

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Кадр из видео в YouTube-канале <a href="https://www.youtube.com/channel/UCaClWMpSQjOPAVruIv6H5Kw" class="io-leave-page _" target="_blank">Aurora Hunters</a>
Кадр из видео в YouTube-канале Aurora Hunters
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Прогнозы петербургских охотников за северным сиянием оправдались. Ночью 11 октября оно было, и несмотря на облачность в некоторых районах Ленинградской области, удалось им полюбоваться и снять на фото и видео.

Красивые кадры сделали в районе Кингисеппа. «Рядом с этим городом нашлось ясное небо, но мы снова свернули к заливу, хотелось снимать у воды, расстроились, что приехали к тучам. Но в какой-то момент окно ясного неба стало раскрываться на северо-западе, сначала показалась дуга, похожая на туман, а затем она заиграла лучами и лентами с яркими розовыми каймами», — рассказывают охотники за сиянием в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Кадр из видео в YouTube-канале <a href="https://www.youtube.com/channel/UCaClWMpSQjOPAVruIv6H5Kw" class="io-leave-page _" target="_blank">Aurora Hunters</a>
Кадр из видео в YouTube-канале Aurora Hunters

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Комментарии (2)

266330739
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266167555
Красота!
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