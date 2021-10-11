Посмотрите, что творилось на небе, пока вы во сне готовились к рабочей неделе

Прогнозы петербургских охотников за северным сиянием оправдались. Ночью 11 октября оно было, и несмотря на облачность в некоторых районах Ленинградской области, удалось им полюбоваться и снять на фото и видео.
Красивые кадры сделали в районе Кингисеппа. «Рядом с этим городом нашлось ясное небо, но мы снова свернули к заливу, хотелось снимать у воды, расстроились, что приехали к тучам. Но в какой-то момент окно ясного неба стало раскрываться на северо-западе, сначала показалась дуга, похожая на туман, а затем она заиграла лучами и лентами с яркими розовыми каймами», — рассказывают охотники за сиянием в телеграм-канале «Астро Фото Болото».