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«Параметры растут в гору». Жители Ленобласти сегодня ночью, возможно, увидят северное сияние

У жителей Ленобласти появится шанс увидеть северное сияние 11 октября

На территории Ленинградской области в ночь на 11 октября, возможно, появится шанс воочию лицезреть северное сияние. Об этом жителей региона вечером в воскресенье, 10 октября, предупредил специализированный Telegram-канал «Астро Фото Болото. Северное сияние в СПб и ЛО».

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«Параметры растут в гору, отчаянные охотники могут попытать счастья сегодня ночью, по Ленобласти небо дают ориентировочно в Кингисеппе», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» писала, что в последний раз петербуржцам удалось поймать и сфотографировать северное сияние ночью 22 сентября.

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