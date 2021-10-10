«Параметры растут в гору». Жители Ленобласти сегодня ночью, возможно, увидят северное сияние

«Параметры растут в гору, отчаянные охотники могут попытать счастья сегодня ночью, по Ленобласти небо дают ориентировочно в Кингисеппе», — говорится в сообщении.



«Фонтанка» писала, что в последний раз петербуржцам удалось поймать и сфотографировать северное сияние ночью 22 сентября.

