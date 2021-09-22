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Петербуржцы поймали северное сияние среди облаков

Фото: Дарина Соболь / instagram.com/_topotkotov
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Петербургские охотники за северным сиянием делятся ночными кадрами. 22 сентября им повезло, дождались авроры: был и необходимый солнечный ветер, и чистое небо нашлось.

В ближайшие ночи, в случае отсутствия облачности, тоже можно будет наблюдать полярное сияние.

«Излюбленные места для наблюдения у охотников: мыс в Пятиречье, пляж станции Ладожское озеро, Шепелевский маяк. Во всех них достаточно темно и открыт северный горизонт. В каждом из мест будет много людей, будьте как они: не смотрите в телефоны, чтобы глаза привыкли к темноте, не светите фарами и фонариками, чтобы не портить людям фотографии, — советует телеграм-канал «Северное сияние в Петербурге». — Если хотите красиво сфотографировать, то вам понадобится штатив (или то, чем вы его замените), длинная выдержка, большое ИСО и фокус на бесконечность. Но большинство современных смартфонов смогут снять в авторежиме».

Фото: Дарина Соболь / instagram.com/_topotkotov

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