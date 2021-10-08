Росприроднадзор представил топ-10 самых загрязненных городов России. Рейтинг 8 октября опубликовала в Instagram глава ведомства Светлана Родионова.
Первое место занял Норильск, далее следуют Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок Рефтинский в Свердловской области, Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск. Концентрация вредных выбросов в этих населенных пунктах составила от 128 до 1875 тысяч тонн.
Родионова отмечает, что рейтинг наглядно показывает места сосредоточения предприятий, использующих грязные виды топлива. По ее словам, проверки они проходят, но по отдельности, а если на одном пятачке таких загрязнителей несколько, получается неутешительная картина.
«Это пробел в законодательстве. Нет методики расчётов совокупной нагрузки предприятий. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок», — комментирует глава Росприроднадзора.
«В самых загрязненных районах находятся предприятия компаний «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», группа компаний «Сибантрацит», «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть» и других», — пишет Родионова.