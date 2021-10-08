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Загадку превратившихся в кабриолет «Жигулей» у Володарского моста раскрыла запись с камеры

Уходивший от полиции ВАЗ устроил массовую аварию у Володарского моста

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Скриншот видео
Скриншот видео
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Попытка водителя «Жигулей» уйти от полиции в Невском районе Петербурга ночью 8 октября уперлась в разведенный Володарский мост. Финал погони, превратившейся в массовую аварию, попал на камеру видеонаблюдения.

На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как по крайнему правому ряду Ивановской улицы в сторону Володарского моста несутся белые «Жигули», а за ними в соседних полосах — машина ДПС с включенной «люстрой». Перед мостом в ожидании сведения переправы стоят автомобили. «Жигули» врезаются сзади в белый седан, тот, задевая стоящий перед ним минивэн «Почты России», укатывается влево и утыкается в бок кроссоверу.

От удара ВАЗу сильно сминает переднюю часть. Подъехавшие инспекторы ДПС сразу разбегаются проверять водителей двух самых пострадавших машин — «Жигулей» и седана. Скорее всего, спасателям пришлось срезать крышу ВАЗа, чтобы достать водителя. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, экипаж ГИБДД преследовал автомобиль ВАЗ-2105 у дома 6 по Ивановской улице. Водитель «Жигулей» не справился с управлением и совершил наезд на три автомобиля.

Скриншот видео
Скриншот видео

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Комментарии (3)

265863469
А номера то с ведра зачем сняли ? Или они с регионом из первой десятки ?
266145205
Может я и не прав, но водила пятёрки совершил наезд только на один а/м, нууу может два, но ни как не три
Чёрт Опасный
Инспектора - красавчики, респект!
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