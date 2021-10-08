Попытка водителя «Жигулей» уйти от полиции в Невском районе Петербурга ночью 8 октября уперлась в разведенный Володарский мост. Финал погони, превратившейся в массовую аварию, попал на камеру видеонаблюдения.
На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как по крайнему правому ряду Ивановской улицы в сторону Володарского моста несутся белые «Жигули», а за ними в соседних полосах — машина ДПС с включенной «люстрой». Перед мостом в ожидании сведения переправы стоят автомобили. «Жигули» врезаются сзади в белый седан, тот, задевая стоящий перед ним минивэн «Почты России», укатывается влево и утыкается в бок кроссоверу.
От удара ВАЗу сильно сминает переднюю часть. Подъехавшие инспекторы ДПС сразу разбегаются проверять водителей двух самых пострадавших машин — «Жигулей» и седана. Скорее всего, спасателям пришлось срезать крышу ВАЗа, чтобы достать водителя. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, экипаж ГИБДД преследовал автомобиль ВАЗ-2105 у дома 6 по Ивановской улице. Водитель «Жигулей» не справился с управлением и совершил наезд на три автомобиля.