FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Жигули» после ДТП в Петербурге превратились в кабриолет

2
Печать

На улицах Петербурга 8 октября в 7:45 ещё «зелёные» 3 балла, а в Невском районе автомобилисты уже стоят в пробках. Читатель «Фонтанки» показывает последствия аварии. К 7:58 загруженность дорог выросла до 4 баллов.

«Яндекс.Карты» демонстрируют стремительное уплотнение трафика на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. Это одно из самых сложных мест на КАД с точки зрения пробок. «Бордовые» заторы наблюдаются на Большевиков и Дальневосточном «на въезде» на Народную улицу. На Новочеркасском и Малоохтинском тоже плотно перед мостом Александра Невского и Заневским проспектом.

ПоделитьсяПоделиться

Читатель «Фонтанки» Александр сообщает о ДТП на Володарском мосту. Фотографию он сделал, по его словам, сегодня утром. Столкнулись, судя по снимку, три легковые машины, здесь же стоит автобус. У «Жигулей» срезана крыша. Возможно, из машины извлекали людей.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266326386
3дравствуйте. Изв.ините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
videosokolspb
Хотел повторить трюк из клипа группы Ленинград?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний