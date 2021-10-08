На улицах Петербурга 8 октября в 7:45 ещё «зелёные» 3 балла, а в Невском районе автомобилисты уже стоят в пробках. Читатель «Фонтанки» показывает последствия аварии. К 7:58 загруженность дорог выросла до 4 баллов.

«Яндекс.Карты» демонстрируют стремительное уплотнение трафика на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. Это одно из самых сложных мест на КАД с точки зрения пробок. «Бордовые» заторы наблюдаются на Большевиков и Дальневосточном «на въезде» на Народную улицу. На Новочеркасском и Малоохтинском тоже плотно перед мостом Александра Невского и Заневским проспектом.

