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Посол ЕС в РФ: Россия не подготовила документы для взаимного признания COVID-паспортов

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Посол Евросоюза Маркус Эдерер заявил о том, что Россия не предоставила необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации.

«Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией, в свою очередь, цифровых COVID-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — заявил 8 октября в интервью РБК Эдерер.

По его словам, Европейское агентство лекарственных средств до сих пор рассматривает признание вакцины «Спутник V». Он отметил, что остается «ряд открытых вопросов».

Эдерер заявил, что ЕС хотел бы принимать больше туристов из России, однако нынешние показатели заболеваемости не позволяют это сделать.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано ранее подтвердил «Фонтанке», что у ЕС есть контакты с Россией о взаимном признании ковид-сертификатов.

«Паспорта вакцинации» планируют ввести и в отдельных странах, например в Китае, Финляндии и на уровне ЕС. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 19 января заявила о проработке вопроса о COVID-паспортах и в РФ. Чуть позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко заверила, что в России не будет иммунных сертификатов. В Кремле назвали ковидные паспорта «квазидокументом».

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Комментарии (5)

EugenPark
Вот ужи вертлявые! Ну как же они изворачиваются лишь бы не признавать нашу вакцину! Уже можно просто ржать им в лицо, реагируя на подобные высказывания. А ведь у нас есть отличный инструмент для плодотворного сотрудничества! "А если не будут брать, отключим газ!" (с)
AndrewBarsik
Похоже, что запуганные угрозой привлечения к ответственности за измену Родине чиновники просто боятся отправлять какие-то документы в ЕвроСоюз. А граждане России из-за этого лишены свободы передвижения.
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