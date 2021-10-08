Посол ЕС в РФ: Россия не подготовила документы для взаимного признания COVID-паспортов

Посол Евросоюза Маркус Эдерер заявил о том, что Россия не предоставила необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации.
«Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией, в свою очередь, цифровых COVID-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — заявил 8 октября в интервью РБК Эдерер.
По его словам, Европейское агентство лекарственных средств до сих пор рассматривает признание вакцины «
Эдерер заявил, что ЕС хотел бы принимать больше туристов из России, однако нынешние показатели заболеваемости не позволяют это сделать.
Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано ранее подтвердил «Фонтанке», что у ЕС есть контакты с Россией о взаимном признании ковид-сертификатов.
«Паспорта вакцинации» планируют ввести и в отдельных странах, например в Китае, Финляндии и на уровне ЕС. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 19 января заявила о проработке вопроса о COVID-паспортах и в РФ. Чуть позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко заверила, что в России не будет иммунных сертификатов. В Кремле назвали ковидные паспорта «квазидокументом».