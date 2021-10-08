Посол ЕС в РФ: Россия не подготовила документы для взаимного признания COVID-паспортов

Посол Евросоюза Маркус Эдерер заявил о том, что Россия не предоставила необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации.



«Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией, в свою очередь, цифровых COVID-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — заявил 8 октября в интервью РБК Эдерер.

