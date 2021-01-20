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«Своевременное и необходимое условие». Уполномоченный по правам человека выступила за COVID-паспорта для выезда за рубеж

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала о подготовке специальных сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию.

«Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, «антиковидные паспорта» на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействия пандемии», — цитирует 20 января Татьяну Москалькову РИА Новости.

Она отметила, что возникает вопрос о защите людей, для которых вакцинация неприемлема по состоянию здоровья.

При этом омбудсмен уверена, что вакцинация — важный шаг в преодолении пандемии.

Вопрос «ковидных паспортов» прорабатывается и в ЕС.

В декабре прошлого года Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России.

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Комментарии (6)

Mikluhamaklaj
А где про заграницу? Пояснительную бригаду позовите !
zelf
Молодец, тоже отметилась. Только пофиг. Наш фуфломицин нигде в мире признан не будет.
Yubilar
Как-как ее должность самоназывается? Кто этот Человек, который ее по своим правам уполномочил? Вроде как она Думой назначается, а не Человеком. Парадокс...
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