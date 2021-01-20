«Своевременное и необходимое условие». Уполномоченный по правам человека выступила за COVID-паспорта для выезда за рубеж

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала о подготовке специальных сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию.
«Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, «антиковидные паспорта» на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействия пандемии», — цитирует 20 января Татьяну Москалькову РИА Новости.
Она отметила, что возникает вопрос о защите людей, для которых вакцинация неприемлема по состоянию здоровья.
При этом омбудсмен уверена, что вакцинация — важный шаг в преодолении пандемии.
Вопрос «ковидных паспортов» прорабатывается и в ЕС.
В декабре прошлого года Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России.