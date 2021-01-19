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К концу января ЕС определится с паспортами вакцинации, которые могут действовать за пределами союза

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза до конца месяца выработать общий подход к сертификации тех, кто привился от коронавирусной инфекции. Предполагается, что действовать документ будет не только в ЕС, но и по всему миру. Об этом сообщается в стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе против пандемии, которая опубликована Еврокомиссией 19 января.

Лидеры стран сообщества могут утвердить решение на онлайн-саммите Евросоюза, который состоится через два дня.

«Общий подход к сертификатам вакцинации должен быть согласован к концу января 2021 года, чтобы позволить государствам-членам быстро использовать сертификаты в системах здравоохранения по всему ЕС и за его пределами», — говорится в документе. Возможный универсальный стандарт общеевропейского сертификата намерены представить Всемирной организации здравоохранения.

Перед странами ЕС также поставлена задача к марту вакцинировать до 80% медицинского персонала и лиц старше 80 лет. К лету намерены привить до 70% всего взрослого населения Евросоюза.

Ввести общеевропейский сертификат о вакцинации от коронавируса предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он обратился к Еврокомиссии с призывом срочно определить единые стандарты. Он отметил, что появление подобного документа упростит поездки между странами ЕС и что для стран, которые зависят от туризма, крайне важно решить этот вопрос до начала летнего сезона.

В России выдавать паспорта вакцинации начали с начала года. Заявлялось, что сертификат можно получить в том числе на сайте госуслуг с 1 января, однако администрация портала опровергала эту информацию. Президент Владимир Путин ставил вопрос об их международном признании, доложить об успехах правительство должно к 20 января.

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