К концу января ЕС определится с паспортами вакцинации, которые могут действовать за пределами союза

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза до конца месяца выработать общий подход к сертификации тех, кто привился от коронавирусной инфекции. Предполагается, что действовать документ будет не только в ЕС, но и по всему миру. Об этом сообщается в стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе против пандемии, которая опубликована Еврокомиссией 19 января.

Лидеры стран сообщества могут утвердить решение на онлайн-саммите Евросоюза, который состоится через два дня.

«Общий подход к сертификатам вакцинации должен быть согласован к концу января 2021 года, чтобы позволить государствам-членам быстро использовать сертификаты в системах здравоохранения по всему ЕС и за его пределами», — говорится в документе. Возможный универсальный стандарт общеевропейского сертификата намерены представить Всемирной организации здравоохранения.