Министр здравоохранения: «На сайте госуслуг можно получить сертификат о вакцинации против коронавируса». Госуслуги: «Впервые слышим»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о возможности с 1 января получать сертификаты о вакцинации против COVID-19 на сайте госуслуг. Сам портал еще не знает об этом.
Об электронных паспортах вакцинированного Мурашко заявил 2 января, приехав в Тверь с рабочей поездкой.
«На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — цитируют Мурашко информагентства.
Эта информация не соответствует действительности, сообщили «Фонтанке» операторы портала госуслуг.
«Такая информация [о выдаче паспортов вакцинированного] на нашем сайте не представлена», — ответили они, посоветовав поискать следы предоставления услуги в другом месте.
В личном кабинете пользователя портала действительно нет никаких сведений о заявленной Мурашко услуге.
29 декабря 2020 года Мурашко доложил премьеру Мишустину о готовности нового функционала для электронного ведения пациентов, вакцинированных против коронавируса. Электронная выдача паспортов должна была стать частью этого функционала. Пока что сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выдается в прививочных пунктах после второй инъекции по старинке — в бумажном виде.
Следом за Мурашко желаемое за действительное выдал оперативный штаб Петербурга по борьбе с коронавирусом: «Петербуржцы с 1 января могут получить сертификат о вакцинации от коронавируса. Электронный документ будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг», — распространили чиновники информацию.