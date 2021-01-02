Министр здравоохранения: «На сайте госуслуг можно получить сертификат о вакцинации против коронавируса». Госуслуги: «Впервые слышим»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о возможности с 1 января получать сертификаты о вакцинации против COVID-19 на сайте госуслуг. Сам портал еще не знает об этом.



Об электронных паспортах вакцинированного Мурашко заявил 2 января, приехав в Тверь с рабочей поездкой.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — цитируют Мурашко информагентства.