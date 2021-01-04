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Путин поставил вопрос о международном признании сертификатов российской вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов привившимся российскими вакцинами от коронавируса. Перечень поручений появился на сайте Кремля 4 января.

Также главе правительства предстоит рассмотреть вопрос о международном признании таких сертификатов, чтобы вакцинированные граждане могли въезжать и выезжать на территорию России и пересекать границы других стран. Доклад об этом Мишустин подготовит до 20 января.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России привились от коронавируса более 800 тыс. человек. По его словам, сертификат о вакцинации можно получить на сайте госуслуг с 1 января 2021 года. Однако администрация портала эту информацию опровергла.

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Комментарии (12)

260571091
перед кем вопрос поставил?
«кто на ком стоял?»
FontankaReader
Очевидно, это всё будут филькины грамоты, пока ВОЗ вакцину не признает.
yar_5e4cc335310b6
Скоро будет грозить всему миру последствиями, если кто то усомниться в российских вакцинах.
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