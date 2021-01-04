Путин поставил вопрос о международном признании сертификатов российской вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов привившимся российскими вакцинами от коронавируса. Перечень поручений появился на сайте Кремля 4 января.



Также главе правительства предстоит рассмотреть вопрос о международном признании таких сертификатов, чтобы вакцинированные граждане могли въезжать и выезжать на территорию России и пересекать границы других стран. Доклад об этом Мишустин подготовит до 20 января.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России привились от коронавируса более 800 тыс. человек. По его словам, сертификат о вакцинации можно получить на сайте госуслуг с 1 января 2021 года. Однако администрация портала эту информацию опровергла.