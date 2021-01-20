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Матвиенко: В России не будет иммунных паспортов

Спикер Совфеда напомнила, что прививка — это дело добровольное.

«В России не будут вводиться «ковидные» паспорта», — цитирует 20 января заявление Валентины Матвиенко РИА Новости.

По ее словам, в стране будет организован реестр привившихся от COVID-19, но о паспортах речи не идет. В России вакцинация проводится на добровольной основе, подчеркнула спикер Совфеда.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сегодня, 19 января, заявила о проработке вопроса о COVID-паспортах.

При этом вопрос «паспортов вакцинации» прорабатывается в ЕС.

В декабре прошлого года Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Сосуля в точку!!!
SERGEY111
Ну хоть Валентина Ивановна на ковидной почве что то деловое и полезное сказала .
USSR_forever
Красные трусы, мы с тобой!
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