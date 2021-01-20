Матвиенко: В России не будет иммунных паспортов

Спикер Совфеда напомнила, что прививка — это дело добровольное.
«В России не будут вводиться «ковидные» паспорта», — цитирует 20 января заявление Валентины Матвиенко РИА Новости.
По ее словам, в стране будет организован реестр привившихся от COVID-19, но о паспортах речи не идет. В России вакцинация проводится на добровольной основе, подчеркнула спикер Совфеда.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сегодня, 19 января, заявила о проработке вопроса о COVID-паспортах.
При этом вопрос «паспортов вакцинации» прорабатывается в ЕС.
В декабре прошлого года Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России.