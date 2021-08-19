ЕС охладил пыл по поводу признания российских сертификатов о вакцинации: контакты есть, переговоров нет

«Через представительства ЕС многим странам была предоставлена общая техническая информация о сертификате. Среди этих стран есть и Россия. Переговоры не ведутся», — рассказал 19 августа «Фонтанке» пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано.

Для признания российских сертификатов о вакцинации против коронавируса в Евросоюзе необходимо, чтобы документ соответствовал определённым технологическим требованиям. России о них известно. Об этом рассказали в представительстве Евросоюза в РФ.

По его словам, в июле состоялась встреча на уровне российского Министерства здравоохранения и европейских дипломатов, на которой представительство Евросоюза предоставило информацию о сертификатах о вакцинации в ЕС.

Стано при этом отметил, что правила ЕС предусматривают возможность признания «эквивалентных COVID-сертификатов» из других стран. Для этого они должны иметь «такой же уровень надежности и совместимости».

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей указал на специальный «чек-лист», где прописаны «требования для возможного признания систем сертификатов третьих стран». В документе, среди прочего, указаны QR-код, уникальное наименование в пределах указанной страны и формат самого документа.

Ранее министр иностранных дел России рассказал о «контактах» с ЕС по поводу признания сертификатов. «Сейчас речь идёт о наших контактах с Евросоюзом, даже не о том, чтобы они сертифицировали нашу вакцину, а о том, что сертификаты, пусть даже на непризнанные в другой стране вакцины, взаимно признавались», — приводятся слова Сергея Лаврова на сайте МИДа.