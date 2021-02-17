В Финляндии в апреле появятся электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19

С конца апреля этого года граждане Финляндии смогут получить специальные сертификаты о прививке против коронавируса. Об этом 17 февраля со ссылкой на правительство республики сообщает YLE.



Вопрос введения «ковидных паспортов» финские власти стали активно обсуждать в начале февраля. При этом изначально Министерство социальных вопросов и здравоохранения полагало, что подобные сертификаты могут появиться только летом или в начале осени 2021 года.



Власти рассказали, что документ будет выглядеть как штрихкод или QR-код, который можно будет показать на мобильном телефоне. Предварительная стоимость проекта составляет 3,5 миллиона евро.

