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В Финляндии в апреле появятся электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19

С конца апреля этого года граждане Финляндии смогут получить специальные сертификаты о прививке против коронавируса. Об этом 17 февраля со ссылкой на правительство республики сообщает YLE.

Вопрос введения «ковидных паспортов» финские власти стали активно обсуждать в начале февраля. При этом изначально Министерство социальных вопросов и здравоохранения полагало, что подобные сертификаты могут появиться только летом или в начале осени 2021 года.

Власти рассказали, что документ будет выглядеть как штрихкод или QR-код, который можно будет показать на мобильном телефоне. Предварительная стоимость проекта составляет 3,5 миллиона евро.

Вакцинация взрослого населения, не входящего в группы риска, в Финляндии может начаться в мае. Страна Суоми даже рассматривает возможность закупки российской вакцины «Спутник V».

С начала пандемии в Финляндии выявили уже 51 047 случаев COVID-19.

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Комментарии (4)

265055802
У эстонцев тоже разработано приложение. Значит, и они сделают вслед за финнами это. А вот интересно, ветпаспортам он нашим не верят, требуют ( могут пропустить так, но всё же по правилам) сертификат, заморочный такой и платный. А прививочкам спутниками и пр. поверят? Не важно, признают российскую вакцину или нет. В ветпаспортах у питерских собак отличные европейские вакцины. Не верят стране, где все что угодно можно купить, подделать, соврать...
mjaroslav
Хм. У нас это уже работает некоторое время. Те, кто официально через поликлиники вакцинировался, на "Госуслугах" теперь имеют сертификат о вакцинации по QR-коду. У меня, вот, тоже есть.
asgard
Продавили финикам бредовую инициативу.
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