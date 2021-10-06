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ЗакС разрешил Смольному продать с торгов аварийный дом на Курской

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Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении утвердило законопроект, разрешающий приватизировать здание на Курской улице. Разрешить его продать с торгов просили депутатов чиновники.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 6 октября, законопроект о приватизации здания на Курской улице, 11/72, внесли в городской парламент ещё в прошлом созыве. Теперь документ утвердили в окончательной редакции.

Согласно документу, чиновники реализуют с торгов здание на Курской улице, 11/72. Это бывший многоквартирный жилой дом, расселенный за счет бюджета. Здание не используется, его состояние оценивается как аварийное.

«Продажа здания совместно с земельным участком на торгах в форме аукциона обеспечит поступление дополнительных средств в бюджет Санкт-Петербурга, а также позволит компенсировать понесенные расходы бюджета Санкт-Петербурга», — говорится в пояснительной записке.

За принятие законопроекта высказалось большинство депутатов.

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