ЗакС разрешил Смольному продать с торгов аварийный дом на Курской

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении утвердило законопроект, разрешающий приватизировать здание на Курской улице. Разрешить его продать с торгов просили депутатов чиновники.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 6 октября, законопроект о приватизации здания на Курской улице, 11/72, внесли в городской парламент ещё в прошлом созыве. Теперь документ утвердили в окончательной редакции.



Согласно документу, чиновники реализуют с торгов здание на Курской улице, 11/72. Это бывший многоквартирный жилой дом, расселенный за счет бюджета. Здание не используется, его состояние оценивается как аварийное.

