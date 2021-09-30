Петербуржец отдал свою «Хонду» для ремонта после ДТП, а ремонтник решил покататься на ней пьяным

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга задержали в Калининском районе явно нетрезвого мужчину за рулем автомобиля, документов на который у него не было. А несколько часов спустя с заявлением об угоне в полицию обратился хозяин машины.
Как стало известно «Фонтанке», 29 сентября в 1:10 напротив дома 110 по проспекту Луначарского инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Honda Accord. По базе, автомобиль принадлежит 23-летнему петербуржцу, за рулем же находился мужчина 26 лет с признаками алкогольного опьянения и без документов на машину. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Спустя несколько часов, в 4:50, с заявлением об угоне в полицию обратился хозяин «Хонды». Он рассказал, что автомобиль пропал от дома 4 по Лужской улице в период с 6 по 29 сентября. Молодой человек пояснил, что 6 сентября передал автомобиль тому самому задержанному для выполнения кузовных ремонтных работ после ДТП.
В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье 12.8 ч.3 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Машину после осмотра передали владельцу под сохранную расписку.