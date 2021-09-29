Неестественное положение триколора заметно в фоторепортаже на страницах «Петербургского дневника» от 26 сентября. В материале официального издания городского правительства рассказывается о визите губернатора Александра Беглова в Ашхабад по случаю празднования 30-летия независимости Туркменистана. За стол он сел с туркменскими вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым. «Уверен, наша сегодняшняя встреча и предстоящие события будут способствовать успешному развитию сотрудничества Санкт‑Петербурга и Туркменистана», — цитирует издание Беглова.
На сайте Смольного появился тот же текст и, в общем, те же фото. С одним отличием — триколор на них уже смотрится почти нормально. Почти — потому что верхняя полоса российского флага, которой положено быть белой, слегка отливает розовым.
Неловкие ситуации с триколором время от времени случаются. В конце 2019 года из-за перевернутого флага Adidas пришлось менять форму для сборной России, хотя компания утверждала, что намеренно изобразила его так для положения спортсмена с поднятыми руками.