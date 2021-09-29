FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Тайный минёр. ФСБ с муляжом взрывчатки нашла неочевидную лазейку в безопасности Пулково

Муляж бомбы пронесли на территорию Пулково для проверки

Петербургский аэропорт внепланово проверили на антитеррористическую безопасность и не смогли поставить «отлично». Имитацию взрывного устройства беспрепятственно протолкнули через «чёрный ход».

7
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, защищённость Пулково тестировали сотрудники регионального УФСБ, итогом мероприятий стало представление в адрес оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» о необходимости антитеррористического усиления.

Оперативники заходили инкогнито, целью было разместить на режимном объекте имитацию взрывоопасного. Пулково встретило металлодетекторами и сканерами, но проверяющие отошли от главного входа и нашли лазейку. «Заминировав», рассекретились.

В ВВСС от комментариев воздержались.

Наказание за нарушение требований в области транспортной безопасности предусматривает статья 11.15.1 КоАП. За действия или бездействия с умыслом с юрлица могут взыскать до полумиллиона рублей штрафа. В ноябре прошлого года административное наказание за это правонарушение Московский райсуд назначил грузовому терминалу Пулково.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

260569221
Конечно ВВСС - молчат….
Они только умеют ценник за 15 минут парковки 700 рублей влепить… и ничего больше не способны. Позор…
Клаустрофобик
Там этих лазеек,как у дурака фантиков.Дерзайте кгбисты,подставить можно каждого кто работает в Пулково.Каждая звездочка упавшая на ваши так называемые "офицерские погоны" сотни загубленных жизней простых россиян.
Владислав М
Да всё это цирк с проверками. На днях вез в метро железный прибор весом в 15кг. Думал сейчас остановят, спросят, просветят. Рамка надрывалась писком, я натуженно тащил корпус с проводами в большом мешке ... а группе охранников, полицейским и сотрудникам метро было абсолютно всё равно, видимо их больше маски занимали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний