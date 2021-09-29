Тайный минёр. ФСБ с муляжом взрывчатки нашла неочевидную лазейку в безопасности Пулково

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, защищённость Пулково тестировали сотрудники регионального УФСБ, итогом мероприятий стало представление в адрес оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» о необходимости антитеррористического усиления.
Оперативники заходили инкогнито, целью было разместить на режимном объекте имитацию взрывоопасного. Пулково встретило металлодетекторами и сканерами, но проверяющие отошли от главного входа и нашли лазейку. «Заминировав», рассекретились.
В ВВСС от комментариев воздержались.
Наказание за нарушение требований в области транспортной безопасности предусматривает статья 11.15.1 КоАП. За действия или бездействия с умыслом с юрлица могут взыскать до полумиллиона рублей штрафа. В ноябре прошлого года административное наказание за это правонарушение Московский райсуд назначил грузовому терминалу Пулково.