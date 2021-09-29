Петербурженка на BMW разбилась о дерево под Гатчиной

Серьезное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти унесло жизнь петербурженки вечером 28 сентября. Женщина не удержала автомобиль но дороге.
Как стало известно «Фонтанке», в 21:10 вторника на 11-м километре автодороги Мины — Новинка, в пяти километрах от деревни Борисово, автомобиль BMW X6 после левого закругления дороги вылетел в кювет и врезался в дерево. За рулем машины находилась 50-летняя жительница Петербурга.
Прибывшие на место спасатели деблокировали женщину из автомобиля при помощи гидравлического инструмента и передали медикам, сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС России по Ленобласти. Тем не менее от полученных травм она скончалась на месте.
Еще одно смертельное ДТП, произошедшее накануне в Ленинградской области, стало поводом для уголовного дела. В 00:50 на 158-м километре федеральной трассы «Кола» 33-летний житель Карелии на автомобиле Nissan Almera, двигаясь в сторону Петербурга, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, принадлежащим частной фирме. За рулем грузовика был водитель компании, 35-летний житель Ленобласти. В «Ниссане» ехала семья. В результате ДТП на месте погибли 33-летняя мать и двое детей: годовалый и пятилетний мальчики. Отец, находившийся за рулем, был госпитализирован с тяжелыми травмами. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).