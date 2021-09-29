Петербурженка на BMW разбилась о дерево под Гатчиной

Серьезное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти унесло жизнь петербурженки вечером 28 сентября. Женщина не удержала автомобиль но дороге.



Как стало известно «Фонтанке», в 21:10 вторника на 11-м километре автодороги Мины — Новинка, в пяти километрах от деревни Борисово, автомобиль BMW X6 после левого закругления дороги вылетел в кювет и врезался в дерево. За рулем машины находилась 50-летняя жительница Петербурга.

Прибывшие на место спасатели деблокировали женщину из автомобиля при помощи гидравлического инструмента и передали медикам, сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС России по Ленобласти. Тем не менее от полученных травм она скончалась на месте.